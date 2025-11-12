Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта C-130 в Грузии, на границе с Азербайджаном, погибли 20 военнослужащих. Опубликованы их имена.

Список погибших:

Гёкхан Коркмаз — пилот Сердар Услу — офицер Военно-воздушных сил Нихат Ильген — офицер Военно-воздушных сил Джюнейт Кандемир — офицер Военно-воздушных сил Эмре Мерджан — старший лейтенант по ремонту самолетов Нури Озджан — старший сержант-техник по самолетам Умит Инже — офицер Военно-воздушных сил Бурат Озкан — офицер Военно-воздушных сил Эмрах Куран — офицер Военно-воздушных сил Хамди Армаган Каплан — офицер Военно-воздушных сил Акын Каракуш — офицер Военно-воздушных сил Илькер Айкут — начальник штаба Военно-воздушных сил Рамазан Ягыз — офицер Военно-воздушных сил Эмре Алтыок — офицер Военно-воздушных сил Бурак Иббиги — офицер Военно-воздушных сил Ильхан Онган — старший сержант по ремонту самолетов Беркай Караджa — офицер Военно-воздушных сил Ахмет Яшар Куюджу — офицер Военно-воздушных сил Джем Долапджы — офицер Военно-воздушных сил Эмре Сайын — офицер Военно-воздушных сил

По данным азербайджанского агентства AПA, самолёт накануне совершил посадку в аэропорту Гянджа и находился там около двух часов. Экипаж не покидал самолёт и территорию аэропорта. На борту находились специалисты, обслуживавшие истребители F-16, участвовавшие в военном параде в Баку 8 ноября. Перед вылетом они прошли все необходимые процедуры и проверки в полном соответствии с требованиями безопасности, что подтверждено камерами наблюдения аэропорта.

Источник AПA подчеркнул:

«На борту не было никаких взрывчатых веществ или устройств — только запасные части для самолётов F-16».

Также сообщается, что разбившийся самолёт эксплуатировался длительное время, а его последний капитальный ремонт проводился в 2020 году.

«Предварительные наблюдения показывают, что на корпусе самолёта нет следов внешнего воздействия, что исключает возможность его поражения извне. Для сравнения приводится случай с азербайджанским самолётом Embraer-190, потерпевшим аварию 25 декабря прошлого года, на фюзеляже которого были обнаружены многочисленные отверстия, указывавшие на внешнее повреждение», – пишет издание.

«Отсутствие признаков внешнего воздействия на корпус C-130 исключает версию его поражения. Даже если бы внутри произошёл взрыв, на корпусе обязательно остались бы следы взрывной волны», — отметил источник.

Таким образом, предварительное расследование сосредоточено на двух возможных версиях, пишет AПA:

техническая неисправность, связанная с длительной эксплуатацией самолёта и возможной коррозией корпуса, которая под воздействием высокого давления в полёте могла привести к разрушению конструкции (аналогичный случай произошёл с самолётом «Геркулес» ВВС США в 1990-х годах);

неправильное закрепление груза, что при турбулентности или резком манёвре могло вызвать его смещение и серьёзные внутренние повреждения, ставшие причиной катастрофы.

Издание констатирует, что «распространяемые в сети конспирологические версии беспочвенны». Окончательные причины происшествия будут установлены после расшифровки чёрного ящика самолёта.