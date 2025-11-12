Министерство национальной обороны Турции подтвердило, что в результате крушения военно-транспортного самолёта C-130 в Грузии, на границе с Азербайджаном, погибли 20 военнослужащих. Опубликованы их имена.
Список погибших:
- Гёкхан Коркмаз — пилот
- Сердар Услу — офицер Военно-воздушных сил
- Нихат Ильген — офицер Военно-воздушных сил
- Джюнейт Кандемир — офицер Военно-воздушных сил
- Эмре Мерджан — старший лейтенант по ремонту самолетов
- Нури Озджан — старший сержант-техник по самолетам
- Умит Инже — офицер Военно-воздушных сил
- Бурат Озкан — офицер Военно-воздушных сил
- Эмрах Куран — офицер Военно-воздушных сил
- Хамди Армаган Каплан — офицер Военно-воздушных сил
- Акын Каракуш — офицер Военно-воздушных сил
- Илькер Айкут — начальник штаба Военно-воздушных сил
- Рамазан Ягыз — офицер Военно-воздушных сил
- Эмре Алтыок — офицер Военно-воздушных сил
- Бурак Иббиги — офицер Военно-воздушных сил
- Ильхан Онган — старший сержант по ремонту самолетов
- Беркай Караджa — офицер Военно-воздушных сил
- Ахмет Яшар Куюджу — офицер Военно-воздушных сил
- Джем Долапджы — офицер Военно-воздушных сил
- Эмре Сайын — офицер Военно-воздушных сил
По данным азербайджанского агентства AПA, самолёт накануне совершил посадку в аэропорту Гянджа и находился там около двух часов. Экипаж не покидал самолёт и территорию аэропорта. На борту находились специалисты, обслуживавшие истребители F-16, участвовавшие в военном параде в Баку 8 ноября. Перед вылетом они прошли все необходимые процедуры и проверки в полном соответствии с требованиями безопасности, что подтверждено камерами наблюдения аэропорта.
Источник AПA подчеркнул:
«На борту не было никаких взрывчатых веществ или устройств — только запасные части для самолётов F-16».
Также сообщается, что разбившийся самолёт эксплуатировался длительное время, а его последний капитальный ремонт проводился в 2020 году.
«Предварительные наблюдения показывают, что на корпусе самолёта нет следов внешнего воздействия, что исключает возможность его поражения извне. Для сравнения приводится случай с азербайджанским самолётом Embraer-190, потерпевшим аварию 25 декабря прошлого года, на фюзеляже которого были обнаружены многочисленные отверстия, указывавшие на внешнее повреждение», – пишет издание.
«Отсутствие признаков внешнего воздействия на корпус C-130 исключает версию его поражения. Даже если бы внутри произошёл взрыв, на корпусе обязательно остались бы следы взрывной волны», — отметил источник.
Таким образом, предварительное расследование сосредоточено на двух возможных версиях, пишет AПA:
- техническая неисправность, связанная с длительной эксплуатацией самолёта и возможной коррозией корпуса, которая под воздействием высокого давления в полёте могла привести к разрушению конструкции (аналогичный случай произошёл с самолётом «Геркулес» ВВС США в 1990-х годах);
- неправильное закрепление груза, что при турбулентности или резком манёвре могло вызвать его смещение и серьёзные внутренние повреждения, ставшие причиной катастрофы.
Издание констатирует, что «распространяемые в сети конспирологические версии беспочвенны». Окончательные причины происшествия будут установлены после расшифровки чёрного ящика самолёта.
