Минобороны Великобритании сравнило обстрелы Мариуполя с действиями российской армии в Чечне

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь – в основном это католики и протестанты – в 2021 году празднуют Пасху 4 апреля. В Грузии среди них – Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Праздничную службу в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси провел глава апостольской администратуры Кавказа епископ Джузеппе Пазото. От имени правительства Грузии лично поздравил католиков с праздником председатель Государственного агентства по делам религий Заза Вашакмадзе.

Пасхальные литургии прошли в ночь на воскресенье в церкви Сурб Эчмиадзин и кафедральном соборе Сурб Геворк в Тбилиси, а также во всех других церквях Армянской апостольской церкви на территории Грузии.

«Хочу поздравить всех христиан, которые сегодня отмечают этот славный праздник. Пусть Иисус Христос своим воскресением принесет мир, которого нам так не хватает», - сказал глава епархии ААЦ в Грузии архимандрит Киракос Давтян.

Граждан Грузии, которые сегодня отмечают Светлое Христово Воскресение, также поздравили президент Саломе Зурабишвили и премьер Ираклий Гарибашвили.

«Всех, кто сегодня празднует воскресение Иисуса Христа, поздравляю с величайшим христианским праздником, торжеством победы жизни над смертью! Пусть радость воскресения Спасителя принесет мир, добро и добродетель на землю, уставшую от войн, зла и боли!», - написала Зурабишвили на своей странице в Facebook.

«С этим великим для христианского мира праздником - Воскресением Христовым поздравляю паству Римско-католической церкви, Армянской апостольской православной церкви и Евангелическо-Лютеранской Церкви, всех тех, для кого этот день особенный и драгоценный», - говорится в поздравительном обращении премьера Гарибашвили.

Пасха - самый древний и важный праздник церковного литургического года, посвященный воскресению Иисуса Христа. Его название восходит к еврейскому «Песах» (праздник в иудаизме, посвященный библейской истории об освобождении евреев от египетского рабства).

Пасха начинается в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. С XVI века, когда западное христианство перешло на григорианский календарь, использующие его церкви обычно встречают Пасху раньше православных, рассчитывающих ее дату по юлианскому календарю. Однако раз в несколько лет православная Пасха и Пасха по григорианскому календарю могут совпасть. В 2022 году православные отмечают свой главный праздник 23 апреля.