Минюст РФ признал иноагентом главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова.
По утверждению министерства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и «использовал иностранные площадки» для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике.
Кроме него, реестр пополнили оппозиционный политик, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, стендапер Руслан Белый, писатель и директор организации «Настоящая Россия» Олег Радзинский, экономист Константин Сонин, журналист «Дождя» Денис Катаев, чеченский оппозиционный политик Майрбек Вачагаев, журналистка Ксения Ларина и бывший глава штаба сторонников Алексея Навального в Воронеже Евгений Карпов.
Организацией-иноагентом признано движение «Новая Тува», выступающее против войны в Украине и участия в ней тувинцев.
- Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать иноагентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится под иностранным влиянием. Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.