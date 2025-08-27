Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии – 17 лет

Миссии Наблюдателей ЕС (МНЕС) уже 17 лет как работает на территории Грузии, напоминает представительство Евросоюза. В социальной сети Facebook дипведомство публикует пост, посвященный 17-летию миссии:

«Приверженность ЕС миру и безопасности в Грузии: не просто слова. С 2008 года Миссия наблюдателей Европейского союза (МНЕС) провела более 90 000 патрулей, обеспечивая безопасность и стабильность вдоль административных границ. Миссия, в состав которой входят 220 наблюдателей из государств-членов ЕС, наглядно демонстрирует долгосрочную приверженность территориальной целостности Грузии».

МНЕС – невооруженная гражданская миссия наблюдателей Европейского Союза, которая была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС было подписано шестипунктное соглашение.

Приоритеты миссии:

• Обеспечить невозобновление военных действий;

• Способствовать возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения, проживающего по обе стороны административных границ с Абхазией и Южной Осетией;

• Укрепление доверия между сторонами конфликта;

• Информирование структур ЕС, принимающих решения о формировании своей политики в Грузии и регионе в целом.