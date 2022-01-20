В Молдове из-за угрозы «Газпрома» отключить подачу газа ввели режим ЧП

Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 60 дней. Такое решение было принято после предупреждения "Газпрома" о возможном отключении газа из-за неуплаты за его поставки в январе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

С предложением о введении ЧП ранее выступила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны". Премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".

Инициативу введения режима ЧП поддержали 58 депутатов, передает местное издание Deschide.

Режим ЧП предполагает "рационализированное" потребление энергии в стране. Это должно позволить оперативно выделить средства на покрытие долга из бюджета в размере 25 миллионов долларов.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы уже выделила деньги "Молдовагазу" для выплаты "Газпрому" в полном объеме аванса за январь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Агенство цитирует сообщение правительства. В нем говорится, что "деньги будут выделены в четверг", а "комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня 20 января выплатить всю сумму аванса "Газпрому", чтобы гарантировать непрерывность поставки газа потребителям".

Отмечается, что "деньги выделены за счет выплаты в пользу АО "Молдовагаз" авансом компенсаций разницы в цене потребления природного газа, предоставленных бытовым потребителям". Из госбюджета авансом будут выплачены суммы компенсаций за январь, февраль и март.

Также комиссия приняла решение предоставить "Молдовагазу" отсрочку по выплате НДС, чтобы эти деньги также направить на выплаты "Газпрому".

В октябре прошлого года в Молдове уже объявляли режим ЧП во время переговоров с "Газпромом" о поставках газа на следующие годы. В результате стороны договорились о поставках на ближайшие пять лет. Перед продлением одним из главных разногласий стала оценка долга страны перед монополистом. По российским оценкам, он составлял 700 миллионов долларов, стороны договорились об аудите по этой сумме.