МВД Грузии: Дубовский и Савельева обвиняются в незаконном пересечении границы

В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили задержание российских активистов Владимира Дубовского и Алины Савельевой. Им инкриминируется незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц.

«Следствием установлено, что обвиняемые, обойдя пограничный контроль, незаконно въехали на территорию страны и в течение последних трёх лет находились на территории Грузии незаконно. Кроме того, Владимир Дубовский и Алина Савельева неоднократно обращались в Департамент по вопросам миграции Министерства внутренних дел с просьбой о предоставлении убежища. В их просьбах было отказано, так как они не соответствовали критериям для соискателей убежища. Решение Департамента по вопросам миграции в отношении указанных лиц было обжаловано в двух инстанциях, однако обе судебные инстанции оставили его без изменений», – говорится в заявлении МВД.

По информации ведомства, 12 ноября текущего года суд вынес постановление, на основании которого правоохранительные органы задержали Владимира Дубовского и Алину Савельеву в качестве обвиняемых. В настоящее время задержанные находятся в следственном изоляторе.

Следствие ведётся по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса. Наказание по этой статье — депортация из Грузии и запрет въезда в страну на срок от двух до десяти лет либо лишение свободы на срок от четырёх до пяти лет.

Оба активиста разыскиваются в России: Дубовский — по обвинению в терроризме как лидер организации, внесённой в соответствующий список; Савельева — по статье о распространении «фейков об армии».