В соцсетях сообщили об исчезновении в Тбилиси российских активистов

В Тбилиси пропали российские активисты – Владимир Дубовский и его девушка Алина Савельева.

Их похитили, заявили в организации «Єднання Українців Історичних Земель» («Объединение украинцев исторических земель»), сооснователем которого является Дубовский. Вместе с Савельевой он также является лидером движения «Зелений Клин — моя батьківщина» («Зелёный Клин – моя родина»).

Утверждается, что россиян посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Оба активиста разыскиваются в России: Дубовский – по обвинению в терроризме как лидер организации, внесённой в соответствующий список, Савельева – по статье о распространении «фейков об армии».

Об исчезновении пары стало известно после того, как они перестали выходить на связь. Их знакомая, приехавшая в квартиру в Тбилиси, обнаружила запертого в помещении кота, а сосед рассказал об инциденте, пишет Tbilisi Life.

Грузинская служба Радио Свобода связалась с МВД Грузии, в случае получения ответа новость будет дополнена.

Менее месяца назад Дубовский и Савельева пытались покинуть Грузию и вылететь в Сербию, однако были сняты с рейса по формальному основанию. Ранее им отказали в предоставлении убежища.

Владимир Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и состоял в Либертарианской партии России, передает Paper Kartuli. Дубовский живёт в Тбилиси вместе со своей девушкой с 2022 года.

Участники движения «Зелёный Клин» заявляют, что представляют жителей Дальнего Востока России и выступают против использования региона как «ресурсной колонии».

Согласно публикациям ряда СМИ, ранее Дубовского обвиняли в мошенничестве и сотрудничестве со спецслужбами РФ. Он эти сообщения отвергал.