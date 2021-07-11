На досрочных выборах в Болгарии явка чуть выше, чем была весной

В Болгарии в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы.

Их назначили спустя три месяца после предыдущего голосования. Оно прошло 4 июля, и по его итогам не удалось сформировать правящую коалицию.

Опросы общественного мнения, опубликованные перед днем голосования, показывали тесное соперничество партии ГЕРБ бывшего премьера Бойко Борисова и его основного соперника, партии «Есть такой народ». Эта партия позиционирует себя как политическая сила, выступающая против нынешнего истеблишмента. Ее возглавляет популярный телеведущий и певец Слави Трифонов.

По данным на позднее утро, явка была чуть выше, чем на выборах в апреле.

ГЕРБ, как отмечает Болгарская служба Радио Свобода, в преддверии досрочного голосования лишилась части общественной поддержки из-за новых обвинений в нецелевом использовании государственных средств при Борисове. Ранее Бойко Борисов трижды руководил правительством. В ходе предыдущих кампаний он использовал популистскую риторики в сочетании с прозападными лозунгами. В прошлом году вспыхнули массовые уличные протесты, участники которого обвиняли Борисова и его кабинет в коррупции, отстаивании интересов олигархов, отказе от реформ правовой системы, нападках на свободу слова.

В Болгарии самый низкий уровень жизни из всех стран Евросоюза. Она также считается одним из самых коррумпированных государств.