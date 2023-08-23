На главреда провластного СМИ в РФ составили протокол о «дискредитации» армии

На главного редактора провластного ростовского издания 1Rnd Елену Доровских составили протокол по административной статье о дискредитации армии. Несколько дней назад ей вручили медаль «За военно-патриотическую работу».

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и участковый полицейский пришли в редакцию 1Rnd утром 22 августа, сообщается на сайте издания.

Поводом для составления протокола стала опубликованная в октябре прошлого года заметка о появлении в городе листовок, как утверждается, с обещаниями помочь в уклонении от мобилизации и с призывами к российским солдатам сдаваться в плен. В заметку была добавлена фотография листовки об избежании мобилизации, наклеенной на столб на улице, но вместо листовки о сдаче в плен на иллюстрации – соответствующее изображение на экране висящего на стене монитора. В тексте публикации листовки названы «экстремистскими», а в комментарии изданию сотрудник правоохранительных органов, чье имя не указано, назвал их авторов «провокаторами».

Полтора месяца спустя 1Rnd сообщил о проведении проверки по факту этой публикации, Елену Доровских вызывали на опрос в Центр по противодействию экстремизму. Причиной проверки, как сообщается, стал донос. Доровских тогда полагала, что это мог быть аноним или непосредственно сотрудник ЦПЭ.

Издание 1Rnd занимает провластную и промилитаристскую позицию. Сама Доровских 18 августа была награждена негосударственной медалью «За военно-патриотическую работу», которую ей присудила местная организация «воинов-интернационалистов». Удостоверение к медали, по данным 1Rnd, подписал бывший руководитель регионального главка МВД. Также издание опубликовало фотографии наград Доровских, ранее полученных от МЧС и Минобороны, и заявляет об имеющихся у нее «десятках почетных грамот» от силовиков.

Адвокат Доровских в комментарии изданию отметил, что она «является истинным патриотом России, поддерживает политику правительства и президента», и назвал составление протокола «давлением на журналиста».