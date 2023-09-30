На месте падения самолета главы ЧВК «Вагнер» установили памятник

В Тверской области на месте падения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили памятник. Это камень с логотипом и надписью «Кровь, честь, справедливость, родина, отвага, ЧВК Вагнер». Фотографию памятника публикует телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».

Рядом с памятником стоит флаг ЧВК «Вагнер», к которому уже принесли цветы и венки.

Издание «7х7» напоминает, что неделю назад в Воронежской области открыли памятник пилотам вертолета Ка-52, сбитого 24 июня во время военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин.

Никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение вагнеровцами нескольких вертолетов и самолета Минобороны и гибель их экипажей до сих пор нет.

Инициатива увековечить память летчиков в государственных СМИ не упоминалась.