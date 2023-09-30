На месте падения самолета главы ЧВК «Вагнер» установили памятник

В Тверской области на месте падения самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина установили памятник. Это камень с логотипом и надписью «Кровь, честь, справедливость, родина, отвага, ЧВК Вагнер». Фотографию памятника публикует телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».
Рядом с памятником стоит флаг ЧВК «Вагнер», к которому уже принесли цветы и венки.
Издание «7х7» напоминает, что неделю назад в Воронежской области открыли памятник пилотам вертолета Ка-52, сбитого 24 июня во время военного мятежа, который устроил Евгений Пригожин.
Никакой официальной информации об уголовных делах за уничтожение вагнеровцами нескольких вертолетов и самолета Минобороны и гибель их экипажей до сих пор нет.
Инициатива увековечить память летчиков в государственных СМИ не упоминалась.
- Частный самолет Embraer-135, которым пользовался основатель ЧВК «Вагнер», потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Очевидцы утверждают, что на борту произошел взрыв. Сообщалось, что в районе катастрофы могла быть запущена зенитная ракета.
- Следствие, по официальной информации, рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и «внешнее воздействие».
- По данным The Wall Street Journal, официальные лица США полагают, что самолет разбился в результате заговора с целью убийства Пригожина. В Вашингтоне считают, что борт, скорее всего был взорван во время полета. Возможно, это была диверсия. Газета также отмечает, что район падения обломков зачистили бульдозером. Это противоречит международным нормам.
- Кремль отверг какую-либо причастность российских властей к крушению самолета Пригожина.