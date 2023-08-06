На референдуме в ЦАР «обнулили» президентские сроки

Власти Центрально-Африканской республики в воскресенье объявили о том, что подавляющее большинство принявших участие о референдуме о новой конституции поддержали ее проект. Окончательные результаты голосования, прошедшего неделю назад, еще не подведены, однако, по предварительным данным, за изменения голосовали более 95% избирателей.

Новая конституция, 14-я по счету с момента обретения ЦАР независимости в 1960 году, позволит действующему президенту Фостену-Арканжу Туадера баллотироваться на третий срок. Предыдущая конституция ограничивала число президентских сроков двумя.

«При новой конституции счетчик президентства будет обнулен, и каждый, включая Туадеру, может баллотироваться, если пожелает», - говорил перед референдумом советник президента Фидель Гуанжика.

Оппозиция в ЦАР резко критиковала референдум, называя его недемократическим и мошенническим, а правозащитная организация Human Rights Watch указывала на то, что в преддверии голосования давление правительства на оппозицию, гражданское общество и СМИ в ЦАР усилилось.

В Центрально-Африканской республике официально находятся сотни российских военных советников. Кроме того там размещены наемники ЧВК «Вагнер». ЦАР несколько лет назад стала одной из первых стран на африканском континенте, где появились вагнеровцы. Помимо прочего, они осуществляют охрану президента. По данным ряда расследований, наемники ЧВК «Вагнер» могут быть причастны в ЦАР к тяжким преступлениям, включая убийства. Летом 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, снимавшие фильм о деятельности ЧВК. Согласно расследованию связанного с Михаилом Ходорковским центра «Досье», к убийству могли быть причастны лица, связанные с Евгением Пригожиным. Пригожин это отрицал.