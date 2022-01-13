Начался вывод войск миссии ОДКБ из Казахстана

В 14 регионах Казахстана отменили "критический красный" уровень террористической опасности. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности республики. В частности, речь идет о столице страны Нур-Султане, а также о Шымкенте. В трёх регионах — в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях продолжает сохраняться опасная ситуация. Там все так же продолжаются задержания "террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".

12 января казахстанские СМИ передали, что задержаны ещё 1700 подозреваемых в участии в погромах и столкновениях. Тем самым общее число задержанных в связи со вспышкой насилия возросло примерно до 10 тысяч человек. Генпрокуратура Казахстана запустила сайт, куда граждане могут анонимно загрузить видео, фото и аудиозаписи о беспорядках.

Протесты, начавшиеся 2 января в Жанаозене на западе Казахстана, изначально носили мирный характер. Их участники были недовольны двукратным ростом цен на сжиженный газ, но впоследствии экономические требования расширились, к ним также добавились политические лозунги, прежде всего, уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева, отставка его преемника Касым-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие проведение демократических выборов.

5 января после того, как правительственные силы фактически потеряли контроль над крупнейшим городом Казахстана Алматы - в городе начались грабежи и мародёрства с участием вооружённых людей, Токаев обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности с просьбой направить в страну военный контингент. Основу его составили российские военнослужащие.

11 января Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ. Сегодня начался вывод войск. Силы ОДКБ передают охрану социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана и готовят к погрузке технику и военнослужащих в самолёты Военно-транспортной авиации ВКС России для возвращения в пункты постоянной дислокации, сообщили в Минобороны России. Ранее сообщалось, что вывод войск и техники займёт не более 10 дней.

Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Алия 13 январяопубликовала в инстаграме пост, в котором впервые прокомментировала протесты в стране.

Она назвала произошедшее "трагическими событиями" и выразила соболезнования семьям погибших. "Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время", — написала дочь Назарбаева

Официальной информации о числе погибших в ходе протестов и беспорядков в Казахстане нет. Ранее сообщалось, что погибли 164 человека. Власти назвали публикацию статистики "технической ошибкой".

Президент Токаев назвал протесты и беспорядки в Казахстане попыткой госпереворота. Он утверждает, что за насилием стоят "иностранные терористы", но о каких странах речь, не уточнил. На фоне протестов Токаев распустил правительство и объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет. Он также заявил, что именно из-за действий первого президента "в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей".

Бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова, задержанного по делу о госизмене, заподозрили в попытке насильственного захвата власти. Масимов – один из самых влиятельных политиков в последние годы правления Назарбаева. Он дважды был премьер-министром Казахстана и руководителем Администрации президента.