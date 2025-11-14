Наш регион действительно сможет стать перекрёстком — глава МИД Армении в Тбилиси

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили. Перед этим находящийся с официальным визитом в Тбилиси глава армянской дипломатии провёл встречу с министром иностранных дел Грузии, на которой отметил важность направления «взаимосвязанности».

«Когда я говорю о взаимосвязанности, я имею в виду как макро, так и микроуровни: открытие дорог в регионе между Арменией и Грузией, экономические связи на микроуровне, взаимосвязь людей в работе, бизнесе и различных сферах. Эта взаимосвязанность имеет большой спрос и большое значение для благополучия наших граждан. Я должен отметить, что каждая из наших стран, отдельный регион – Южный Кавказ, который обладает большим потенциалом, должен быть связан друг с другом и укреплять связи с другими регионами. В этом контексте проект «Мирный перекресток» не является новостью. Премьер-министр Республики Армения представил этот проект в Грузии», – заявил Арарат Мирзоян.

Он также подчеркнул, что мир, достигнутый между Арменией и Азербайджаном при посредничестве США, создаёт возможности для развития региона:

«Наш регион действительно сможет превратиться в перекресток – разблокировка инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном, маршрут Трампа на территории Армении, программа международного развития, основанная на территориальной целостности и различных принципах, дает нам возможность многих успехов, и в результате установится мир. Это создаст мир во всех странах Южного Кавказа, соединит с Персидским заливом, с использованием грузинской железной дороги Европа и Центральная Азия соединятся друг с другом. Видение Армении таково, чтобы у нас были связи со всем миром».

В свою очередь глава грузинского МИДа Мака Бочоришвили заявила, что стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией имеют ключевое значение как для двух стран, так и для стабильности всего Южного Кавказа.

«Динамично развивается наше двустороннее сотрудничество в различных направлениях: торговля, экономика, транспорт, туризм, культура, образование и другие сферы, что чрезвычайно важно... Сегодня мы обсудили направления сотрудничества, приоритеты, дальнейшие шаги и различные вопросы взаимодействия. Мы также поговорили о ситуации в нашем регионе. Грузия приветствует мирное соглашение, подписанное 8 августа в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном. Это историческое соглашение действительно является шагом к установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и открывает путь к долгосрочному стабильному развитию региона», – сказал Мака Бочоришвили.

Она также сообщила, что в ближайшее время ожидается визит президента Армении Ваагна Хачатурян в Грузию.

Перекресток мира — транспортно-логистический проект правительства Армении, впервые представленный премьер-министром страны Николом Пашиняном 26 октября 2023 года на Тбилисском международном форуме Шелкового пути. В соответствии с ним, в частности, предполагается восстановление транспортных коммуникаций Армении с Азербайджаном и Турцией.