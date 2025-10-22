Правительство «Грузинской мечты» отмечает 10-летие международного бизнес-форума «Тбилисский шелковый путь». В свое время экс премьер-министр Ираклий Гарибашвили считал его своим успешным детищем, спустя десять лет ему, возможно, придется стать подследственным. Его преемник Ираклий Кобахидзе хвалит на форуме проактивную внешнюю политику своего правительства.

Основал международный бизнес-форум в 2015 тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили. На втором форуме гостей встречал другой глава правительства Георгий Квирикашвили. Потом опять Гарибашвили. Сегодняшний форум открыл его преемник Ираклий Кобахидзе.

«Уверен, что Тбилисский форум Шелкового пути, который проходит уже пятый раз, начиная с 2015 года, принимает около 2000 мировых политических и деловых лидеров из более чем 60 стран, в очередной раз подтвердит свой статус главной экономической площадки региона… Уникальное географическое положение Грузии дополняется и укрепляется проактивной внешней политикой нашей власти. У нас заключены соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Китаем, Великобританией, Объединёнными Арабскими Эмиратами».

США Кобахидзе не упомянул, хотя изначально в проекте глубоководного порта Анаклия, важнейшей части «грузинского шелкового пути» значились именно американские компании. А правительство США в первый президентский срок Дональда Трампа проявляло особую заинтересованность.

О президенте Трампе вспомнил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что «Тбилисский шелковый путь» помог «реализовать мирный проект между Арменией и Азербайджаном, который превратился в механизм поддержки и получил одобрение многих международных партнёров». Пашинян напомнил, что августе 2025 года, по инициативе президента США Дональда Трампа, в Вашингтоне было подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном:

«Эта декларация напрямую касается региональной коммуникации, и мы заявляем, что подчёркиваем важность коммуникаций, взаимодействия и диалога в двусторонних и международных форматах, обеспечения мира, благополучия и стабильности в региональном контексте, с соблюдением суверенитета и признанием территориальной целостности».

О том, что Азербайджан и Грузия играют ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества и реализации «исторической миссии» – создании нового транспортного, логистического маршрута, соединяющего Европу и Азию по евразийскому маршруту, заявил во время своего выступления и премьер-министр Азербайджана Али Асадов, как и Пашинян – традиционный гость Форума.

Что же касается Грузии, то антиамериканская пропаганда ее власти привела к тому, что США прервали стратегическое партнерство с Грузией. В американском конгрессе отмечали, что грузинские власти создали неблагоприятные условия в проекте Анаклия, предпочтя китайские компании.

Утверждения премьер-министра Кобахидзе об интенсивном сотрудничестве с ЕС тоже не звучали убедительно. Из-за антидемократических шагов грузинских властей и приостановления переговоров по вступлению страны в ЕС до 2028 года, Брюссель до минимума свел отношения с Тбилиси. Полемику с ЕС представители грузинской власти продолжили и сегодня. Спикер парламента Шалва Папуашвили в соцсети написал, имея в виду посла ЕС Павла Герчинского:

«В предыдущем посте я писал о миссии дипломата, о том, что вместо стен они должны возводить мосты. Оказалось, что некоторые могут делать оба эти дела, просто стены возводят для грузинского народа, а мосты – для террористов и тех, кто прибегает к насилию. То, что антигрузинский путь, избранный Брюсселем, приведет к поддержке террористов, было очевидно уже давно», - пишет Папуашвили.

Грузинским властям сегодня из Еврокомиссии напомнили, что для Европы важнее защита прав человека. Верховный представитель Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в соцсети прокомментировала факт вручения премии имени Сахарова учредителю онлайн-изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзия Амаглобели ( вместе с белорусским журналистом Анджеем Почобута).

«Сильные лидеры независимых журналистов не боятся. Нам нужно больше независимых голосов, как голоса Анджея Почобута и Мзии Амаглобели, их должны освободить немедленно!», - пишет в социальной сети X Марта Кос.

На этом фоне перспективы обозначенные представителями власти на форуме Тбилисского шелкового пути выглядят неоднозначно. В углублении экономических связей с Китаем, ОАЭ с другими автократическими режимами стран Востока некоторые наблюдатели видят личные коммерческие интересы представителей власти. Так вечером об «основоположнике» форума Ираклии Гарибашвили СГБ сообщило, что он «признался в получении незаконных доходов на протяжении многих лет».

