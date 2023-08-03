Навальный перед приговором: срок будет большим, но не дайте себя запугать

Соратники оппозиционера Алексея Навального за сутки до вынесения ему приговора по уголовному делу по обвинениям в экстремизме опубликовали его обращение. В нём Навальный предсказывает, что его приговорят к длительному сроку заключения, но призывает «не причитать» по этому поводу и не дать себя запугать, а продолжать бороться против войны и режима Владимира Путина.

Навальный уже отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве, которое он, его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Прямо в колонии проходит суд по новому делу. Обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии.

В своём обращении Навальный высказывает предположение, что ему дадут «сталинский срок». «Формула его расчета простая: то, что попросил прокурор, минус 10–15%. Попросили 20, дадут 18 или вроде того». По мнению Навального, такой срок нужен для того, чтобы запугать его сторонников. «Суровостью приговора выбить из головы мысли о противодействии».

По словам Навального, к репрессиям по отношению к нему и его сторонникам необходимо отнестись «хладнокровно» и продолжать каким-то образом - от перевода денег до выхода на митинг – бороться с российскими властями.

Навальный также обратился со словами благодарности к своим сторонникам, адвокатам и свидетелям защиты, отдельно он поблагодарил бывшего сотрудника «Навальный LIVE» Даниэля Холодного, которого судят вместе с Навальным и которому грозит 10 лет колонии. По словам Навального, он «не дает себя запугать и сломить свою волю». «Будьте такими же», – заключает оппозиционер.

Политика обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании и финансировании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. В деле, в частности, идет речь о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) – основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена. Вину Навальный не признаёт.

20 июля Алексей Навальный выступил в суде с последним словом. Его текст опубликован в соцсетях политика. В своей речи он обвиняет российские власти в обнищании населения страны, а также вновь осуждает войну в Украине. «...Моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая всё вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21-го века», – сказал Навальный.