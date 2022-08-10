Главы МИД стран G7 призывают РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

Главы МИД стран «Группы семи» (G7) и представитель Европейского Союза призвали Россию передать под контроль Украины Запорожскую АЭС, говорится в заявлении министров.

«Мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному собственнику, Украине, а также вернула контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов», – говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что украинские работники Запорожской атомной электростанции должны иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления.

«Именно постоянный контроль России над станцией ставит под угрозу регион. Мы по-прежнему озабочены серьезной угрозой, которую захват украинских ядерных объектов и другие действия российских вооруженных сил создают для безопасности этих объектов, значительно повышая риск ядерной аварии или инцидента и создавая угрозу для населения Украины, соседних государств и международного сообщества», – добавляют представители стран G7.

Они также заявили о полной и постоянной поддержке МАГАТЭ. Там подчеркнули, что сотрудники агентства должны иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным станциям в Украине, «непосредственно и без вмешательства» общаться с украинским персоналом, ответственным за их эксплуатацию.

Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5, 6 и 7 августа. Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».

С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.