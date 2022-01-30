Николай Патрушев: Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна

В российском истеблишменте все чаще слышны официальные заявления о миролюбии и отрицании войны, как средства решения международных споров.

Так в воскресенье, опубликованы заявления главы Совета безопасности России Николая Патрушева и посла России в Великобритании Андрея Келина.

Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, все утверждения властей США об обратном являются полной нелепостью. С таким заявлением выступил перед журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. В воскресенье он возложил на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.

«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - сказал Патрушев, отметив, что «сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют» об отсутствии угрозы. »Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», - добавил секретарь Совбеза. По его словам, американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью газета The Sunday Times 29 января подчеркнул, что Россия не хочет войны против Украины. Возникшую напряженность необходимо устранять дипломатическими способами, повторил Келин явно усилившуюся в последние дни кремлевскую риторику. «...Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры», - сказал он, отвечая на вопрос хочет ли Россия войны.