Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи. Его отметили с формулировкой «За убедительное и визионерское творчество, которое среди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства».

Автор «Сатанинского танго» и «Меланхолии сопротивления» считается современным классиком венгерской литературы. Он публикуется с 1977 года, на русский язык его романы начали переводить только в 2017. Уже тогда он считался критиками одним из главных претендентов на Нобелевскую премию.

Его дебютный роман, «Сатанинское танго», вышел 1985. Радио Свобода публиковало подробный рассказ о книге, приуроченный к её выходу в России.

Кроме книг и рассказов писатель известен как сценарист фильмов Белы Тарра. Он живёт в Триесте, куда, по собственным словам, отправился в добровольное изгнание от правления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.