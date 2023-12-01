Новым директором Большого театра назначен Валерий Гергиев

Дирижёр Валерий Гергиев назначен генеральным директором московского Большого театра. Об этом сообщает ТАСС. Контракт с Гергиевым заключён на пять лет.

При этом Гергиев сохранит за собой и пост художественного руководителя Мариинского театра в Санкт-Петербурге, возглавив таким образом два крупнейших театра оперы и балета в стране.

Предыдущий директор Большого Владимир Урин освобождён от должности по собственному желанию.

Валерий Гергиев стал худруком Мариинского театра в 1988 году. Его называют «теневым министром иностранных дел», олицетворяющим Россию за рубежом, а также активным сторонником президента Владимира Путина. Он дважды был доверенным лицом Путина в ходе президентских кампаний. В марте 2022 года Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров по аналогии с Дирекцией императорских театров, учрежденной в 1766 году императрицей Екатериной II.