«Нужная газета»: СГБ вывезла российских политтехнологов из Абхазии

Группа российских политтехнологов покинула территорию Абхазии – их вывезли сотрудники Службы государственной безопасности самопровозглашённой республики, утверждает «Нужная газета».

«СГБ Абхазии вывезла российских политтехнологов, незаконно осуществлявших свою деятельность в Абхазии и вмешивавшихся в муниципальные выборы, за пределы республики. Уголовное дело по факту нарушения законодательства Абхазии возбуждено не было», – пишет издание.

4 ноября телеграм-канал «Аиашара» опубликовал видео с гражданами России, работающими в офисе на улице Абазинской в Сухуми. Отмечалось, что россияне «в нарушение абхазского законодательства делают абхазскую газету» – «Абхазский вестник». Ранее эти специалисты трудились политтехнологами в аннексированном Луганске, Ростове и других российских городах.

Позже «Аиашара» сообщила, что Служба государственной безопасности задержала российских политтехнологов: «По информации сотрудников СГБ, они будут выдворены с территории нашей страны в ближайшее время».

В СГБ заявили, что «приступили к проверке по факту инцидента, произошедшего на улице Абазинской», однако факт задержания не подтвердили.

Позднее ряд провластных телеграм-каналов сообщил, что оппозиционеры, в том числе депутат Кан Кварчия, совершили «вооружённое нападение на предвыборный штаб кандидата в депутаты Сухумского городского совета». Опубликована также аудиозапись, якобы сделанная в офисе, на которой слышны угрозы и претензии со стороны оппозиционеров – в том числе вопросы: «Кто вас прислал?» и «Кто тебя нанял?». Утверждается, что россияне были избиты.

Сам Кварчия заявил о «вмешательстве во внутренние дела Абхазии». По его мнению, политтехнологи занимаются «далеко не благими делами, которые могут привести к очень негативным последствиям».

В телеграм-каналах также были опубликованы отчёты российских специалистов, в которых утверждается, что они замеряли рейтинг «лояльности абхазским властям». Согласно этим данным, самыми «нелояльными» считались Гагрский и Гудаутский районы.

8 ноября в Абхазии пройдут выборы в органы местного самоуправления.