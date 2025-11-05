Российские политтехнологи в Абхазии: СГБ начала проверку «по факту инцидента»

В самопровозглашённой республике Абхазия разгорается скандал вокруг российских политтехнологов, задействованных перед выборами в местные органы власти, которые состоятся 8 ноября.

О прибытии специалистов, поддерживающих провластных кандидатов и действующих под брендом «Команда Абхазии», ранее писало «Эхо Кавказа». Об этом сообщали и абхазские оппозиционеры.

4 ноября телеграм-канал «Аиашара» опубликовал видео с гражданами России, работающими в офисе на улице Абазинской в Сухуми. Отмечалось, что россияне «в нарушение абхазского законодательства делают абхазскую газету» – «Абхазский вестник». Ранее эти специалисты трудились политтехнологами в аннексированном Луганске, Ростове и других российских городах.

Позже «Аиашара» рассказала, что Служба государственной безопасности задержала российских политтехнологов: «По информации сотрудников СГБ, они будут выдворены с территории нашей страны в ближайшее время».

В СГБ подтвердили, что «приступили к проверке по факту инцидента, произошедшего на улице Абазинской», но задержание не подтвердили.

«Изучаются все обстоятельства произошедшего. О результатах проверки будет сообщено дополнительно. Служба государственной безопасности призывает граждан и СМИ воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенных сведений», – говорится в заявлении ведомства.

Обновление: Ряд провластных телеграм-каналов сообщил, что оппозиционеры, в том числе депутат Кан Кварчия, совершили «вооружённое нападение на предвыборный штаб кандидата в депутаты Сухумского городского совета». Опубликована также аудиозапись, якобы сделанная в офисе, на которой слышны угрозы и претензии со стороны оппозиционеров – в том числе вопросы: «Кто вас прислал?» и «Кто тебя нанял?».