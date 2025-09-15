NYT: Трамп выдвинул ЕС невыполнимое условие для санкций против России

Президент США Дональд Трамп выдвинул Евросоюзу невыполнимое условие для санкций против России, пишет The New York Times.

Ранее Трамп заявил, что готов поддержать ужесточение санкций против России, но лишь при условии, что все страны НАТО введут аналогичные меры и полностью откажутся от закупки российской нефти. Кроме того, президент США призвал Евросоюз согласованно ввести пошлины на китайские товары в размере 50–100%.

The New York Times отмечает, что требования американского лидера практически невыполнимы, так как среди крупнейших покупателей российской нефти остаются Венгрия и Турция, страны, которыми Трамп «неоднократно восхищался».

При этом многие другие государства ЕС уже значительно сократили закупки российского топлива, но зависимость от газа сохраняется.

По данным портала Axios, сам Трамп сейчас сомневается, что способен оказать серьёзное давление на президента России Владимира Путина.

В свою очередь спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил в интервью CBS, что введение санкций против России назрело, но окончательное решение по этому вопросу принимает Трамп.

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. <...> В Конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.

Джонсон отметил, что «Конгресс не может действовать исключительно по собственной инициативе», так как любой закон подписывает президент, и в вопросе санкций «должно быть партнёрство».