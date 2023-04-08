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NYT: в соцсетях появилась ещё одна порция секретных документов США
В соцсетях обнаружили новую порцию секретных документов США, касающихся Украины, стран Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщает газета The New York Times.
Всего могло быть опубликовано более сотни документов, в том числе военная карта Бахмута, за который много месяцев идут бои, и «слайды с секретных брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму». Один из слайдов, датированный 23 февраля, помечен как Secret/NoForn – «не предназначен для распространения среди иностранных государств».
Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой охарактеризовал утечку как «значительную брешь в безопасности». Он считает, что файлы, многие из которых – это фотографии документов, преднамеренно выложил кто-то, «кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».
Высокопоставленный сотрудник разведки США назвал утечку «кошмаром для Пяти глаз» – разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.
О первой порции опубликованных секретных документов, касающихся планов помощи Украине в преддверии ее готовящегося наступления, The New York Times рассказывала накануне.
Известно, что Пентагон ищет источник первой утечки. В Офисе президента Украины ее назвали «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Москва, комментируя утечку, заявила, что у нее «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт в Украине.
Другие новости дня
The Times рассказала о попытке Украины вернуть Запорожскую АЭС
Украинские военные пытались освободить захваченную российской армией Запорожскую АЭС, но штурм закончился неудачей. Об этом пишет британское издание The Times.
По данным газеты, в ночь на 19 октября прошлого года около 600 украинских военнослужащих пытались переправиться через Днепр на 30 катерах, но россияне выстроили очень плотную оборону. Атакующая сторона этого не ожидала.
«Когда мы начали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде», - сообщил британским журналистам на условиях анонимности украинский военный.
Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные начали обстреливать позиции россиян, в том числе с помощью HIMARS. «В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить», - пишет The Times.
Журналисты также отмечают, что из-за риска утечки радиации попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые уверены в необходимости возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева.
По словам главы «Энергоатома» Петра Котина, единственным вариантом перехода станции обратно к Украине без обстрелов будет продвижение украинских войск в сторону Крыма и Мелитополя.
Киев и Москва публикацию The Times пока не комментировали.
На Филиппинах распятый мужчина помолился о конце войны в Украине
Накануне Пасхи распятый в 34-й раз филиппинец помолился об окончании российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Associated Press.
«В этой войне участвуют только две страны: Россия и Украина, но от повышения цен на нефть страдаем мы все, даже не участвуя в конфликте», – сказал 62-летний Рубен Энадже на пресс-конференции после распятия. Он рассказал Associated Press, что из-за российского вторжения в Украину ему стало сложнее выживать на свой скудный доход от столярных работ и изготовления вывесок, поскольку продукты питания резко подорожали.
Реальное распятие – традиционный обряд в филиппинской деревне Сан-Педро-Кутуд, посмотреть на который съезжаются тысячи туристов. В этом году на распятие решились восемь человек. Надев колючие венцы из веток, они более километра несли на спине тяжелые деревянные кресты по жаре. После этого их ладони и ступни прибили десятисантиметровыми гвоздями из нержавеющей стали к крестам и установили под солнцем на десять минут. Другие кающиеся ходили босиком по деревенским улицам и били себя по голым спинам острыми бамбуковыми палками.
Рубен Энадже участвует в обряде в благодарность за то, что выжил после падения с третьего этажа в молодости. Он называет это чудом. Другие кающиеся – в основном бедные – проходят ритуал, чтобы искупить свои грехи, помолиться за больных или попросить о лучшей жизни.
Католическая церковь Филиппин не одобряет распятия и самобичевания. Местные церковные лидеры говорят, что верующие могут доказать свою религиозную преданность, не причиняя себе вреда, а занимаясь благотворительностью, например, сдавая кровь.
Движение через Рикотский перевал восстановлено в особом режиме
Департамент автодорог Грузии сообщил о возобновлении с 8 апреля движения через Рикотский перевал.
Дорога через перевал, которая была закрыта с 30 марта из-за угрозы оползня, имеет ключевое значение - она связывает западную и восточную часть Грузии. Все это время машины направлялись через дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, что значительно увеличивало время в пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
Движение на Рикоти восстановлено в специальном режиме в целях безопасности – одновременно будет идти постоянный контроль над потенциальной зоной оползней на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти).
Для легковых машин движение разрешается: с 07:00 до 19:00 от 114-го км (развязка Ахалсопели) до Зестафони автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Для грузового транспорта: с 21:00 до 06:00. Под строгим контролем патруля, с интервалами, остановки на участке запрещены. Движение будет односторонним, патруль через определенные промежутки времени будет менять направление.
Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннель Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме.
Легковые автомобили могут в любое время также использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Изучение процессов в зоне оползня продолжается, идет разработка проекта профилактического укрепления склона, отмечает департамент автодорог.
Россия проиграла выборы в три органа ООН
На этой неделе Россия проиграла выборы в три органа ООН, пишет Associated Press.
Россия «подавляющим большинством голосов» уступила Румынии в борьбе за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН. Также она проиграла Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Чехии и Армении – кресло в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
При этом Россию избрали в Комиссию социального развития путем аккламации, в которой отказались участвовать США и Великобритания, заявив, что вторжение России в Украину нарушает международное право. Тем же упрощенным путем Россия вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
- С 1 апреля Россия является председателем Совета безопасности ООН. Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель написал, что статус председателя очень подходит к дате - дню смеха. МИД Украины назвал это «худшей первоапрельской шуткой в мире».
- По данным СМИ, такие страны, как США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России, но о бойкоте или протесте речи не идет.
- Роль председателя Россия будет исполнять месяц, после чего председательство перейдет к Швейцарии.
В США готовят меры по запрету продуктов «Лаборатории Касперского»
Министерство торговли США готовит более строгие меры по запрету антивирусных программ и программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ), ccылаясь на свои источники в администрации Байдена. На это обратил внимание «Голос Америки».
Меры против «Лаборатории Касперского» могут быть пробным шаром, а позднее применены против китайских компаний, считают источники WSJ.
Сложность задачи по запрещению программного обеспечения заключается в том, что сначала надо достоверно оценить насколько широко распространены в США продукты «Лаборатории Касперского». Чрезмерно широкое ограничение может поставить под угрозу функциональность другого программного обеспечения, говорится в публикации.
Международная компания «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность во многих странах, ее центральный офис находится в Москве.
В марте 2022 года Федеральная комиссия по связи США внесла «Лабораторию Касперского» в список юридических лиц, угрожающих национальной безопасности США.
The Bell: Мишустин запретил чиновникам правительства покидать РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин запретил всем правительственным чиновникам покидать страну без специального разрешения. Выезжать за границу они могут только по официальным делам. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два информированных источника.
По данным издания, разрешения на выезд для всего руководства правительства – в том числе министров, руководителей аппарата, их заместителей и начальников департаментов - должны быть согласованы и подписаны лично Мишустиным. The Bell также указывает, что для сотрудников Администрации президента таких ограничений не вводили. Один из источников объяснил это «особым рвением» Мишустина.
В марте «Настоящее время» писало, что большинство сотрудников Кремля «даже и не пытаются» куда-то выехать. Хотя некоторые сотрудники Администрации президента в течение прошлого года выезжали за границу, а разрешение на такой выезд мог подписывать лично глава администрации Антон Вайно.
Издание Financial Times на прошлой неделе сообщало, что спецслужбы начинают изымать загранпаспорта у чиновников среднего звена и сотрудников госкомпаний, не имеющих доступа к секретной информации. Журналисты назвали эти меры «паранойей по поводу утечек и бегства за границу».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил ограничение поездок в другие страны для работников чувствительных отраслей: «В некоторых они формализованы, а в некоторых зависят от конкретных решений в отношении конкретных сотрудников».
Во Франции выросло число долгожителей, которым более 100 лет
Франция опередила другие европейские страны по числу жителей, чей возраст перевалил за 100 лет. Как сообщает статистическое ведомство, в настоящее время таких французов 30 000. Эти данные приводит Международное французское радио. Начиная с периода 1960-1975 годов число долгожителей в возрасте 100 лет и старше выросло во Франции почти в 30 раз. Большинство из них, как и в других странах, женщины.
Согласно прогнозам Национального института статистики (INSEE)среди людей, родившихся в 1940 году, 6% женщин и 2% мужчин достигнут возраста 100 лет. В 2070 году их число может составить от 100 тысяч до 600 тысяч.
Как сообщает официальная статистика, чуть более половины долгожителей Франции столетнего возраста проживают в домах престарелых. 33% живут в одиночестве, 4% - с супругом или супругой. 12% проживают с кем-то из своих детей. В исследовании отмечается, что среди людей старше ста лет значительно выше процент тех, кто имеет диплом о высшем образовании.
По отношению к общему числу жителей Франции доля долгожителей остается скромной - они составляют всего 0,04% населения.
В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу, водитель стрелял в прохожих
В Тель-Авиве вечером в пятницу автомобиль въехал в толпу на оживлённой набережной. Водитель стрелял по прохожим, потом его автомобиль перевернулся. Один человек погиб, не менее шести получили травмы. По сообщению Jerusalem Post, стрелявший был застрелен при задержании.
Израильские экстренные службы уточнили, что среди пострадавших есть как израильтяне, так и иностранные туристы. Погибший тоже был туристом из Италии. Преступник, по предварительным данным, был гражданином Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ призвать всех резервистов из числа пограничной полиции для обеспечения безопасности.
- Обстановка в Израиле и на граничащих с ним территориях остаётся неспокойной. 5 апреля возникли столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме. 6 апреля израильские территории подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны Ливана. Правительство Ливана заявило, что непричастно к обстрелу. Утром 7 апреля Израиль нанёс ответные удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа.
- События приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.
Армению посетила делегация командования сухопутных войск США в Европе
С 5-го по 7 апреля в Армении находилась делегация во главе с заместителем начальника штаба командования сухопутных войск США в Европе - начальником департамента по линии учений и подготовки, бригадным генералом Патриком Эллисом, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
Согласно сообщению, Патрик Эллис обсудил с представителями армянского оборонного ведомства возможности обучения личного состава, проведения совместных учений, обмена опытом и знаниями.
Делегация командования сухопутных войск США в Европе посетила учебные части, учебный центр «Зар» миротворческой бригады Минобороны.
Ранее сегодня сообщалось, что Министерство обороны Армении в текущем году планирует принять участие в двух других учениях, организуемых командованием Сухопутных войск США в Европе - KFOR и Saber Junction.
Украина готова приостановить экспорт зерна в Польшу на фоне протестов
Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу. Об этом договорились министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский на встрече в пятницу. Польша останется для Киева лишь путем транзита зерна. Ранее демпинговые цены на украинскую сельхозпродукцию привели к протестам польских фермеров и отставке предыдущего министра сельского хозяйства.
На встрече, которая прошла на пограничном пункте в Дорогуске, министры обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. По словам Николая Сольского, украинская сторона воздержится от экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу до нового сезона. Роберт Телус сообщил, что обсудил текущую ситуацию с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они приняли решение о создании оперативной группы. Телус считает, что Польше необходимо разгрузить свои зерновые склады и экспортировать свое зерно до начала сбора нового урожая. Он поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в этом вопросе.
Роберт Телус занял пост министра сельского хозяйства два дня назад. 5 марта предыдущий министр Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за протестов фермеров против импорта в Польшу украинского зерна и другой сельхозпродукции.
В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность.
- Изначально предполагалось, что основная часть ураинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям.
- 31 марта правительства Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии обратились в Еврокомиссию с запросом о возвращении квот и пошлин на украинскую сельхозпродукцию. Они подчеркивали, что такая мера необходима для защиты интересов их собственного сельского хозяйства. Однако Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и бесквотного ввоза зерновых из Украины еще на год, с июня 2023 года по 5 июня 2024 года.
Журналисту WSJ Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
Следователи ФСБ предъявили официальное обвинение в шпионаже журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Журналист категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью. По словам собеседника ТАСС, дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно».
В четверг на прошлой неделе суд в Москве арестовал Эвана Гершковича на два месяца – до 29 мая. Ранее он был задержан в Екатеринбурге. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла еще о СССР). The Wall Street Journal и руководство США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста, призывая к его немедленному освобождению.
Журналист Аркадий Бабченко признан иностранным агентом
Министерство юстиции России в пятницу внесло в реестр так называемых иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко.
Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой», российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность.
В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков настоящего покушения на его жизнь. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине Бабченко покинул страну.
В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года МВД России объявило его в розыск.
В реестр иноагентов внесено также ООО «Хроникер» - юридическое лицо ранее признанного иноагентом журналиста, бывшего главного редактора сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталия Рувинского.
В Неаполе ребенка назвали в честь Хвичи Кварацхелия
В Неаполе появился первый ребенок, названный в честь грузинского футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелия. Об этом пишет итальянское издание Spazio Napoli.
Полное имя ребенка – Даниэле Хвича. Он родился 31 марта. Его родители – фанаты «Наполи».
Отец ребенка, Армандо, рассказал, что в 1986 году его назвали в честь легендарной звезды «Наполи» Диего Армандо Марадоны. Отметим, что Хвичу Кварацхелия в Италии часто называют «Кварой» или «Кварадоной».
Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил данные по трансферной стоимости грузинского футболиста. Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро и теперь оценивается в 85 миллионов.
Алиев рассказал о «важной роли» Грузии и Азербайджана для Европы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили заявил, что Азербайджан и Грузия играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
«Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы и эта роль постепенно растет. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 млрд кубометров газа, и эта цифра год от года растет», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер отметил, что согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, Азербайджан к 2027 году должен выйти на поставки газа в Европу в объеме 20 млрд кубометров в год. Алиев в этой связи выразил уверенность, что «мы достигнем этой цифры».
Алиев также подчеркнул, что, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план.
Он добавил, что Баку и Тбилиси начали работу по новым направлениям энергетического сотрудничества. Это, в частности, касается «зеленой энергии». Алиев отметил, что в декабре 2022 года Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали важное соглашение, а в феврале 2023 года в Баку состоялось первое заседание руководящего комитета проекта «зеленой» энергии.
«Это – широкомасштабный проект (поставки электроэнергии в Европу – ред.) и, конечно же, его успешная реализация станет возможной благодаря совместной деятельности всех четырех стран. В то же время, как вам известно, Европейский Союз также придает этому проекту очень большое значение. Неслучайно, что в церемонии подписания приняла участие и президент Европейской комиссии», – подчеркнул он.
Алиев также коснулся деятельности компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), заявив, что она «многие годы успешно функционирует в Грузии».
Прокуратура РФ проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ
Прокуратура Москвы начнёт проверку певца Валерия Меладзе на предмет финансирования вооружённых сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Собеседник агентства уточнил, что указание провести проверку было получено от Генеральной прокуратуры России.
В марте с обращением к генеральному прокурору с просьбой проверить певца выступил руководитель общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин. Он предположил, что гонорары от выступлений Меладзе могут, по его мнению, перечисляться на поддержку ВСУ.
Валерий Меладзе критиковал российское военное вторжение в Украину. Во время новогоднего выступления в Дубае кто-то из зрителей выкрикнул из зала: «Слава Украине!». Меладзе, отведя микрофон в сторону, ответил: «Героям слава». Запись этого момента разошлась по соцсетям. В микрофон он попросил зрителей быть вне политики.
Меладзе у себя в инстаграме уточнил, что против любых войн. Он написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живёт «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».
После этого у артиста начались проблемы. Его запланированные концерты в России неоднократно отменялись «по техническим причинам». Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России, а член Совета Федерации Елена Афанасьева - лишить его и российского гражданства. Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.
- Валерий Меладзе – заслуженный артист России и народный артист Чеченской республики. В 2005 году он также получил звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым» – в связи с Днём независимости Украины. Его брат – композитор Константин Меладзе – заслуженный деятель искусств Украины.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их антивоенной позиции. Многие из них лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые были вынуждены уехать за границу.
Югоосетинских силовиков переводят на усиленный режим службы
Cиловые структуры в самопровозглашенной республике Южная Осетия будут переведены на усиленный режим несения службы.
Такое решение было принято в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности, прошедшего в пятницу под руководством югоосетинского лидера Алана Гаглоева.
«С целью обеспечения безопасности граждан республики на период проведения религиозных мероприятий глава государства поставил задачи перевести силовые структуры республики на усиленный режим несения службы с 8 по 10 апреля и с 14 по 17 апреля 2023 года», – говорится в сообщении пресс-службы.
Югоосетинские власти призвали граждан, желающих посетить святые места и захоронения близких родственников близ разделительной линии, «заблаговременно обращаться в пограничную службу КГБ» и «соблюдать правила пребывания в пограничной зоне».
Гарибашвили в Баку: «Наша главная задача – сохранить мир в регионе»
Главная задача для Грузии – сохранение мира и стабильности, заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале. Он вновь назвал войну в Украине главным вызовом «со времен окончания Второй мировой войны».
«Наша главная задача – сохранить мир в регионе, сохранить стабильность в регионе, реализовать больше проектов, и при таком братстве и теплой дружбе, я верю, что мы реализуем многие проекты», – сказал Гарибашвили, обращаясь к азербайджанскому лидеру.
Говоря о важности Среднего транспортного коридора, связывающего Европу и Азию, Гарибашвили заявил о планах развития инфраструктуры.
«Вы знаете, что в этом году мы начнем строительство нового порта, строительство порта Анаклия. Кроме того, примерно через год мы завершим проект расширения железной дороги. Активные работы ведутся и на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Все это, безусловно, будет способствовать и увеличению грузооборота в направлении нашего региона», – добавил Гарибашвили.
Премьер Грузии отправился в Азербайджан сегодня, 7 апреля утром. В состав грузинской делегации входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава аппарата правительства Реваз Джавелидзе.
Посол США в России в российском МИДе обсудила арест Эвана Гершковича
Посол США в Москве Линн Трейси встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым, чтобы обсудить ситуацию вокруг журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. На прошлой неделе его арестовали по делу о шпионаже.
Как сообщил российский МИД, на встрече с американским дипломатом Рябков подчеркнул серьезный характер обвинений, предъявленных журналисту.
Подробности встречи не сообщаются. Американская сторона её пока не комментировала.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова немедленно освободить Гершковича и другого американца, находящегося в российской тюрьме, – Пола Уилана.
Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал журналиста до 29 мая.
Российское следствие утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании. При этом отмечалось, что консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. МИД России утверждал, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.
4 апреля Гершковичу впервые удалось встретиться с адвокатом.
Израиль нанёс удары по югу Ливана в ответ на обстрел своей территории
Израиль нанёс удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа. Атака стала ответом на обстрел израильской территории со стороны Ливана 6 апреля. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
По данным СМИ, израильские военные атаковали три инфраструктурных объекта ХАМАС на юге Ливана – недалеко от города Тир – и более 10 военных объектов движения в секторе Газа.
В ХАМАС осудили действия Израиля. Правительство Ливана заявило, что отвергает любую военную эскалацию. Бейрут также осудил запуск ракет с ливанской территории. Ответственность за произошедшее на себя пока никто не взял. Премьер-министр Ливана отметил, то ливанские военные и миротворцы ООН выясняют, кто может быть причастен к ударам по Израилю.
Атаке со стороны Ливана предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами на территории третьей по значимости исламской святыни – мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.
Сотрудники израильской полиции 5 апреля на рассвете штурмовали молельный зал Аль-Аксы, чтобы, как сообщалось, вытеснить забаррикадировавшихся там молодых людей, нарушивших закон, и агитаторов. Вечером того же дня в Иерусалиме произошли новые столкновения. События пришлись на священный для мусульман месяц Рамадан, а также празднование иудейского Песаха.
Как сообщает полиция Израиля, после пятничной утренней молитвы 7 апреля собравшиеся на Храмовой горе начали скандировать подстрекательские лозунги. Люди в масках стали бросать камни в сторону ворот Муграби, через которые евреям и туристам разрешён вход на Храмовую гору, но не по пятницам. После появления израильских полицейских радикально настроенные палестинцы разошлись.
США, ФРГ и Венгрия против «дорожной карты» Украине к вступлению в НАТО
США, Германия и Венгрия выступают против попыток Польши и стран Балтии предложить Украине «дорожную карту» к членству в НАТО на июльском саммите Североатлантического союза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех участников переговоров.
По данным издания, разногласия возникли в начале апреля на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Участники встречи пытались согласовать, что следует предложить Украине по итогам саммита Североатлантического союза в июле.
Ранее в марте генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг представил документ с «практическими и политическими» предложениями для Киева, например, о новой декларации об отношениях Украины с НАТО, которая основывалась бы на заявлении 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом организации.
Как пишет FT, все страны-участницы НАТО согласны, что членство Украины в организации не может всерьез обсуждаться, пока в стране идет война.
В то же время два собеседника издания, присутствовавшие на встречах на этой неделе, рассказали, что растет число сторонников того, чтобы предложить Украине «политический путь» к членству в НАТО на ближайшем саммите. Однако, по словам этих источников, Вашингтон, а также Берлин и Будапешт, противятся этому предложению.
США считают, что главным приоритетом на саммите в Вильнюсе должна быть практическая помощь Украине, такая как поставки боеприпасов, а дискуссии о возможных послевоенных политических отношениях только отвлекают от этой цели. Кроме того, утверждают источники, Вашингтон опасается, что сближение Украины и НАТО приведет к эскалации конфликта со стороны России.
Переговоры, как отмечает издание, проходят на фоне предупреждений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите в Вильнюсе только в том случае, если увидит реальные шаги к членству Украины в НАТО, такие как предоставление послевоенных гарантий безопасности или более тесное сотрудничество с Североатлантическим союзом.
Киев получил официальное приглашение на июльский саммит НАТО в Вильнюсе в марте.
Украина подала заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года вскоре после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырёх украинских регионов, частично оккупированных Россией. По информации Politico, это заявление стало неожиданностью для Белого дома.
Как объяснял тогда Йенс Столтенберг, заявка не может быть одобрена, поскольку 5 статья Североатлантического договора предполагает участие стран-членов НАТО в отражении агрессии против любого из союзников.
В Сухуми надеются на международное признание абхазских паспортов
В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти самопровозглашенной республики Абхазия поставили вопрос о необходимости признания абхазских национальных паспортов в качестве документов для передвижения. Об этом в интервью «Нужной газете» рассказал замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба.
«Мы ссылаемся на международную практику – есть прецеденты в мире – это, естественно, Косово, Тайвань, Северный Кипр. Если говорить о Косово, то есть страны внутри Евросоюза (Испания, Греция, Словения), которые не признают независимости Косово, но тем не менее они признают паспорта Косова и проставляют визы в паспорта этой страны», – сказал он.
Тужба утверждает, что признание абхазских паспортов «не означает автоматического признания Абхазии».
«У Европейского Союза позиция достаточно жесткая и консервативная. Американские коллеги, в отличие от них, хотя бы делают вид, что заинтересованы, что они планируют как-то решать этот вопрос. Пока мы не дошли до каких-то практических шагов, но они нас обнадеживают, утверждая, что попытаются найти какие-то формы для решения этого вопроса», – рассказал Тужба.
По его словам, в Абхазии проживает достаточно большое количество людей (25-30%), которые по разным причинам не обладают вторым, российским гражданством.
«Это в основном молодые люди, которые абсолютно лишены возможности выезжать за пределы Абхазии, кроме России. Даже у нас, в МИД есть наши коллеги, которые не имеют российского гражданства», – добавил Тужба.
- В 2022 году совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». Ранее решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии», утвердил Европейский парламент.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец
Уроженец Зугдиди Арсен Кецбая погиб в Украине, сообщили его сослуживцы. Последние годы Кецбая жил в Украине и служил в рядах ВСУ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», это четвертое с начала апреля сообщение о гибели грузинского бойца в Украине.
1 апреля стало известно о смерти 29-летнего Михаила Мазанашвили. В воскресенье его тело доставят в Грузию. Мазанашвили – родом из Горийского муниципалитета.
Два дня назад СМИ сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна.
Давид Кучукян – 32-летний уроженец села Кызыл-Килиса, регион Квемо-Картли.
44-летний Вахтанг Барабадзе был одним из 24-х воюющих в Украине грузинских добровольцев, которые попали в прошлогодний апрельский список следственного комитета РФ
С 24 февраля прошлого года в Украине, в боях на стороне ВСУ, погибли более 40 бойцов – граждан Грузии и уроженцев Грузии, имеющих украинское гражданство.
Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей
Курс рубля продолжает падать. За вчерашний день доллар и евро подорожали более чем на полтора рубля. Впервые с 14 апреля прошлого года евро поднялся до 90 рублей, а доллар превысил отметку в 82 рубля, следует из данных Московской биржи.
С начала недели доллар вырос более чем на 5%, евро подорожал на 10 рублей, или почти на 13%.
Весной прошлого года после российского военного вторжения в Украину и введенных в ответ международных санкций против России курс рубля обрушился. Однако действия Банка России, резкое падение импорта и сохранение доходов от экспорта энергоносителей (цены были высокими, а санкции на экспорт нефти ввели только в конце года) привели к укреплению рубля.
Нынешнее падение курса рубля аналитики связывают с окончанием налогового периода. Крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет. Среди других причин ослабления рубля — рост импорта при снижении объема экспорта, снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок и спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России. На падение рубля влияет и рост числа сделок по продаже бизнеса иностранных компаний в России, так как покупателям нужна валюта, чтобы закрыть их.
Так агентство Bloomberg связало падение курса рубля с выходом британской компании Shell из проекта «Сахалин-2». На этой неделе стало известно, что Владимир Путин дал личное разрешение компании НОВАТЭК на покупку доли Shell в проекте «Сахалин-2» за почти 95 миллиардов рублей. При этом средства будут направлены на заграничный счет британской компании. Таким образом, Shell сможет вывести эти деньги из России.
Судя по всему, это и стало тем самым «маленьким потоком», повлиявшим на рубль, считают финансовые аналитики, опрошенные Русской службой Би-би-си.
В то же время, по их мнению, фундаментальных оснований ожидать сохранения курса рубля на текущем уровне нет. Одна из причин – более высокие цены на нефть после решения ряда стран ОПЕК о сокращении добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки.
Абхазская сторона ввела ограничения на Ингурском мосту
Власти самопровозглашенной республики Абхазия ввели ограничения на Ингурском мосту. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
Сообщается, что пограничники не пропускают жителей Абхазии на территорию, контролируемую властями Грузии. Ограничения не коснулись лиц, которые возвращаются в Абхазию из Зугдиди.
Жители Гальского района говорят, что им не разъяснили причину ограничения и срок его действия.
«Официально никто ничего не говорил. На Ингурском мосту сказали, что он, предположительно, закрыт до 10 апреля. Все связывают это с акцией, запланированной в Тбилиси 9 апреля. Абхазы боятся беспорядков. Но точно никто не знает», – сказала грузинской службе Радио Свобода жительница села Набакеви Гальского района.
По информации СМИ, в обе стороны закрыт и пропускной пункт Пахулани-Саберио.
В абхазской СГБ информацию подтвердили, заявив, что ограничения введены «из-за общественно-политической ситуации в Грузии». В СГБ Грузии заявили, что «эти незаконные действия оккупационных сил представляют собой еще один акт ограничения основных прав и свобод населения, проживающего по обе стороны линии оккупации, и ухудшают как гуманитарную обстановку, так и обстановку в области безопасности на местах».
- Напомним, что во время мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Некоторые восприняли это как призыв к возвращению Абхазии и Южной Осетии силовым путём. Однако эта тема не на повестке дня протестов и среди официальных требований протестующих не значилась.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- 9 апреля в Тбилиси запланировала акция протеста, организованная крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение».
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