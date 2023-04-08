NYT: в соцсетях появилась ещё одна порция секретных документов США

В соцсетях обнаружили новую порцию секретных документов США, касающихся Украины, стран Ближнего Востока и Китая. Об этом сообщает газета The New York Times.

Всего могло быть опубликовано более сотни документов, в том числе военная карта Бахмута, за который много месяцев идут бои, и «слайды с секретных брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму». Один из слайдов, датированный 23 февраля, помечен как Secret/NoForn – «не предназначен для распространения среди иностранных государств».

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой охарактеризовал утечку как «значительную брешь в безопасности». Он считает, что файлы, многие из которых – это фотографии документов, преднамеренно выложил кто-то, «кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО».

Высокопоставленный сотрудник разведки США назвал утечку «кошмаром для Пяти глаз» – разведывательного альянса Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.

О первой порции опубликованных секретных документов, касающихся планов помощи Украине в преддверии ее готовящегося наступления, The New York Times рассказывала накануне.

Известно, что Пентагон ищет источник первой утечки. В Офисе президента Украины ее назвали «фотошопом» и «виртуальным псевдосливом». Москва, комментируя утечку, заявила, что у нее «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт в Украине.