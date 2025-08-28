Общественный вещатель Грузии сократил зарплату сотрудника за выступление на митинге

Общественный вещатель Грузии удержал 30% месячной зарплаты у своего сотрудника, оператора-монтажёра Гиги Кития, за «нанесение ущерба репутации» телеканала во время публичного выступления на проспекте Руставели. Кроме того, Кития получил предупреждение: если в течение 12 месяцев он совершит «аналогичные или иные нарушения», его уволят.

Гига Кития выступил на одной из акций у здания парламента, заявив:

«Я всё ещё работаю на Общественном вещателе, который, к сожалению, показывает вам Грузию и жизнь в целом такой, какой она должна быть, но не рассказывает о том, какой она есть на самом деле».

Гига Кития 28 августа опубликовал письмо руководителя HR службы вещателя – Тамары Шубладзе, датированное 28 июля. В письме говорится, что сотрудник телекомпании обязан «не давать интервью» без согласия руководства и «не должен ставить под сомнение принципы беспристрастности и справедливости вещателя».

«Нам стало известно, что 29 июня 2025 года во время акции протеста на проспекте Руставели вы приняли участие в публичном выступлении, в котором в негативном контексте высказались о деятельности Общественного вещателя», — написала ему представительница вещателя и потребовала объяснений.

В итоге генеральный директор вещателя Тинатин Бердзенишвили наложила на Гигу Кития «дисциплинарное взыскание» и удержала 30% его заработной платы за сентябрь. В качестве основания для вынесения решения говорится, что Гиви [Гига] Кития «нанес репутационный ущерб работодателю, поставив под сомнение редакционную независимость и беспристрастность вещателя посредством высказываний, распространенных в публичном пространстве».