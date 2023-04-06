Обвинение запросило для Владимира Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы

Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня заявил в парламенте, что несколько дней тому назад во въезде в страну было отказано гражданину США Джеймсону Маршаллу Коминсу.

Лилуашвили, появление которого на заседании стало неожиданностью для журналистов, утверждал, что Коминс был связан «с деструктивной группой, устроившей беспорядки на митингах в Тбилиси против закона об «иноагентах» и занимался инструктажем. На этот раз его не пустили в Грузию, поскольку была конкретная информация, основанная на «источниках высокой достоверности», утверждал Лилуашвили.

Он добавил, что после отказа во въезде, посольство США не связывалось с грузинскими спецслужбами. «Наверное, они и сами хорошо знают причину, по которой мы его не впустили», – заявил Лилуашвили.

Глава СГБ также сказал, что он не может утверждать, но и не исключает, что введенные США визовые санкции для грузинских судей напрямую связаны с действиями грузинских спецслужб.

«Может, есть связь, может, нет, нужно спрашивать ту сторону, которая ввела санкции», - сказал Лилуашвили.

Депутат парламента, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава заявил, что «происходит беларусизация Грузии». «Иванишвили рукой Лилуашвили совершил нечто совершенно беспрецедентное в истории Грузии - политически, целенаправленно не пустил в страну гражданина США. Затем происходит инсценировка – заседание группы доверия в парламенте, на которое приходит глава СГБ и после заседания отвечает на вопрос, заданный официальным телевидением. Это уже смертельная фаза… Это уже Беларусь!», - написал Угулава в Facebook.