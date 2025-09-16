Обзор грузинской прессы

Политолог Сандро Твалчрелидзе считает, что «Грузинская мечта» сама делает из главы политсовета «Национального движения» Левана Хабеишвили героя. Эксперт также утверждает, что правящей партии не выгодно, «чтобы этот образ был высечен из более умного человека», пишет информационное интернет-издание Interpressnews:

«Что касается «взятки» Хабеишвили (которую, по утверждениям обвинения он предлагал силовикам), то, во-первых, взятка дается тайно, а это транслировалось на всю страну. На мой взгляд, его обвинение юридически совершенно некорректно и необоснованно. Похоже, «Мечта» делает из Хабеишвили героя такими абсурдными обвинениями, и я не понимаю, зачем ей это нужно. Из него лепят образ лидера оппозиции», — говорит Сандро Твалчрелидзе.

Политолог также высказал еще одно бытующее в политических кругах мнение о том, что действия «Грузинской мечты» в отношении Хабеишвили связаны с тем, что «власть испугалась митинга 4 октября, созванного им».

«Я не вижу ресурсов для этого (для смены власти с помощью протестов) у оппозиции, особенно на фоне такой раздробленности партий... В обществе огромное недовольство, но аккумулировать его не удаётся. Вся беда в том, что наше общество не видит альтернативы. Я тысячу раз говорил, что консолидация необходима для победы, но наша оппозиция не может делить своё пространство на оппозиционном фланге... В оппозиции нет фигуры, вокруг которой все бы объединились. У Мамуки Хазарадзе в своё время был шанс стать такой объединяющей фигурой, если бы он не вступил в союз с «Национальным движением» и не начал говорить как они. Позже он понял свою ошибку и попытался изменить позицию, но было уже поздно», — заявил политолог.

************

«Психология поляризации, или «штурм» психики», статью под таким заголовком публикует газета «Квирис палитра». Издание пообщалось с психологом Элене Джапаридзе о языке ненависти, распространяемом членами «Грузинской мечты» в отношении всех критиков и оппонентов. «Это прямая стратегия любого авторитарного режима», - говорит психолог

«С помощью языка ненависти режим устанавливает своего рода контроль, деля общество на две группы, а затем – на подгруппы. Потому что когда общество едино и объединяется вокруг какой-то идеи, им трудно управлять, контролировать и подчинять. Авторитарному режиму важно иметь тотальный контроль над всем. Если контроль основан лишь на страхе, человек перестаёт мыслить рационально и поддаётся, в нём включается инстинкт выживания, и этот страх делает его покорным. Второй важный элемент этой стратегии – стандартизация языка ненависти, то есть есть своя группа - «свои», а есть – враг».

Собеседник издания отмечает, что «Грузинская мечта» и её сторонники тратят большие суммы на распространение своих месседж-боксов в социальных сетях.

«Это даёт возможность охватить большую часть общества, а та вторая группа, которая пытается сопротивляться, оказывается в проигрышной позиции и фактически вынуждена защищаться от языка ненависти… Когда тебя называют фашистом, радикалом, бесчеловечным, уродом, не человеком – всем тем, что унижает твоё достоинство и отнимает то, чем ты гордился как полноценный гражданин этой страны, в ответ происходят выплески гнева. С другой стороны, как бы ни объясняли психологически, эти процессы взаимосвязаны: ко мне плохо относятся и моя реакция соответствует этому. По сути, мы везде находимся в токсичных отношениях. Места для позитивного, гармоничного, доброго уже не осталось. Всё это очень тяжело: ты постоянно в режиме выживания, борьбы, защиты, постоянно напряжён», — говорит Элене Джапаридзе.

Между тем, несправедливая агрессия, преследование и репрессии нарушают психику людей, подрывает физическое, психологическое здоровье и социальное благополучие. Кроме того, поощряя агрессивные действия, власти формируют у подрастающего поколения «ролевую модель»:

«Большая трагедия нашего общества в том, что всё это видят дети. Ведь они учатся поведению у нас. Они видят, что можно избивать митингующих на улице, запугивать людей, что сильный и агрессивный побеждает, что в этом и заключается миссия этого мира. Законы джунглей узаконены, и побеждает тот, кто сильнее. Сколько бы ни объясняли ребёнку, что это неправильно, его реальность другая, и он действует исходя из этой реальности».

Элене Джапаридзе предлагает людям для поддержания психологического здоровья ограничить себя и близких от мониторинга социальных сетей.

************

Правительство Грузии обсуждает возможность отмены «белого списка». В него входят компании-участники разных тендеров, которым государство предоставляет преимущественные права, льготы, что упрощает для них условия заключения и последующего исполнения контрактов.

«К сожалению, преференции, предусмотренные «белым списком», стали довольно вредной практикой, поэтому мы считаем, что этот принцип, связанный с авансовыми платежами, должен быть отменён», — цитирует министра инфраструктуры Реваза Сохадзе информационное интернет-агентство BusinessPressNews.

Между тем, некоторые бизнесмены заговорили о кризисе, который может возникнуть в случае резкой отмены «Белого списка». Исполнительный директор Ассоциации строителей инфраструктуры Ираклий Гиоргобиани заявляет:

«Фактически обе стороны, и бизнес, и государство согласны, что реформа «белых списков» необходима. Однако их полная отмена станет серьёзным вызовом и, по нашей оценке, создаст значительный кризис ликвидности в секторе. Поэтому ассоциация внесла несколько предложений, в том числе переходный период, чтобы бизнес имел возможность адаптироваться, и произошла реформа «белого списка», а не его моментальная отмена. Строительному сектору действительно нужны реформы, есть много аспектов, которые необходимо изменить, включая ценообразование. Все согласны, что существующий принцип ценообразования не является адекватным и не отражает рыночную стоимость. Мы ожидаем, что министерство проведёт реформу в этой сфере, и индексация станет обязательной частью контрактов».

Многие строительные компании, участвующие в государственных инфраструктурных проектах, уже много лет требуют индексации цен. По их оценке, ряд проектов привязан к ценам многолетней давности, что наносит ущерб бизнесу. Суть индексации заключается в том, что государство компенсирует, например, часть подорожавших строительных материалов и увеличивает сумму, выделяемую из бюджета на реализацию проекта, заявил Гиоргобиани.

