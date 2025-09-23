Обзор грузинской прессы

Газета «Квирис палитра» публикует интервью с политологом Ираклием Мелашвили о митинге, который оппозиция планирует провести в день предстоящих выборов в органы местного самоуправления. Респондент издания уверен, что особых изменений ждать не стоит, поскольку «революционные процессы требуют лидеров, вождей, за которыми общество идёт с закрытыми глазами», и подчеркивает, что таких сегодня в грузинской политике нет.

«Я не жду ничего грандиозного. Надеюсь, они не совершат какой-нибудь глупости. У меня сложилось впечатление, что в итоге никто не возьмёт на себя ответственность за то, чтобы 4 октября произошли какие-то большие политические потрясения. По настроениям в обществе незаметно, что такие перемены назревают, власть не выглядит напуганной. Нет и признаков того, что силовые структуры переходят на сторону оппозиции. Это, на мой взгляд, признак большой неадекватности части оппозиции, почему-то у них есть надежда и они пытаются убедить народ, что власть уже развалилась, чтобы мобилизовать оппозиционно настроенных. У них больше ничего нет, кроме утверждения, что всё произойдёт4 октября. Но что именно произойдёт, никто людям объяснить не может», — говорит Мелашвили.

Вероятность «мирного свержения» власти очень низкая, продолжает политолог, очередное же невыполненное обещание оппонентов «Грузинской мечты» приведет лишь к еще большему разочарованию народа в оппозиции.

«В Грузии перемены никогда не происходили только потому, что народ недоволен властью. Они происходят тогда, когда общество верит, что хотя бы часть оппозиции принесёт что-то лучшее. Поэтому главная задача – так переформатировать оппозицию, чтобы она отвечала на запросы общества. Если не получится наладить синхрон между обществом и оппозицией, перемен в стране не будет… Авторитет власти опустился ниже нуля. С другой стороны, оппозиция находится в ещё худшем положении… Сейчас важно, чтобы после выборов оппозиция начала думать о новой тактике. Это касается всех, потому что нынешняя тактика ведёт в никуда. В стране, где политический диалог стал считаться позорным благодаря политическуму спектру и активистам, нормальный политический процесс немыслим», — заключает Ираклий Мелашвили.

В Тбилиси с завершением лета вырос спрос на недвижимость, заявила в интервью информационному интернет агентству BusinessPressNews основательница агентства недвижимости Geo Realty Майя Гамзардия и рассказала о последних тенденциях в секторе. Основные покупатели на рынке недвижимости столицы – граждане Грузии, утверждает Гамзардия.

«Летний период обычно является временем сезонного затишья с точки зрения спроса на недвижимость. К сентябрю спрос всегда растёт во всех направлениях. После лета он действительно увеличился. Если раньше покупателям требовалось больше времени для принятия решения, то теперь этот срок сократился. В Тбилиси в основном покупателями выступают грузинские граждане, также есть граждане Израиля и Казахстана. Китайцев и россиян у меня не было», – говорит Майя Гамзардия.

Она также отметила, что в последнее время в Тбилиси недвижимость активно продаёт русскоязычное население, тогда как в Батуми наблюдается противоположная тенденция.

«Русскоязычные люди в Тбилиси сейчас более активно продают недвижимость. Если раньше они покупали здесь, то теперь в больших количествах продают. В Батуми же ситуация обратная – там недвижимость всегда востребована, и её активно приобретают выходцы из постсоветского пространства. Не думаю, что сейчас в Тбилиси со стороны русскоязычных покупателей есть такая высокая активность, как раньше. Сейчас многие уже продали (недвижимость) и продолжают продавать», – заявила Майя Гамзардия в беседе с BusinessPressNews.

В Национальном парке Алгети две фотоловушки запечатлели леопарда. Об этом сообщили в Министерстве охраны окружающей среды и распространили видеозапись. В ведомстве сообщают, что уже третий случай, когда камеры запечатлели уникальное животное в Грузии за последние 20 лет. О том, что привлекло леопарда в Алгети, рассказал в эфире телекомпании «Имеди» глава Национального агентства дикой природы Реваз Бежашвили:

«Мы знаем, что леопард пришел давно, просто фотоловушка зафиксировала его только сейчас. Здесь обитает кавказский благородный олень, который, как мы надеемся, через несколько лет расплодится. Если это будет так, леопард обязательно придет сюда вновь, поскольку это природный синтез хищников и их жертв. Но пока во внутрь территории он не попадет, поскольку она огорожена забором, ведется видеонаблюдение и мониторинг».

Сейчас специалисты устанавливают, откуда прибыл в Грузию леопард, говорит Бежашвили:

«Так мало леопардов на Кавказе, что обо всех известно, у них даже имена свои есть. Наши армянские коллеги предоставили нам информацию об одном леопарде, который был замечен в январе текущего года на границе в Самцхе-Джавахети. Мы подозреваем, что это именно тот самец, поскольку там, где он изначально обитал (в Нахичевани), он потерял левую лапу, точно не знаем в каких обстоятельствах. Представьте, 6 лет прошло с 2019 года, а он до сих пор жив, то есть он может охотиться и заботиться о себе».

Между тем специалисты подозревают, что ногу животное потеряло из-за ловушки браконьеров. «В Грузии ловушки запрещены и их необходимо запретить во всех странах», - заявил Реваз Бежашвили.

