Обзор грузинской прессы

Газета «Квирис палитра» публикует статью под заголовком «Что будет 4 октября?». В интервью изданию политолог Давид Зурабишвили выразил подозрения, что «ни оппозиция, ни правительство не знают, что будут делать 4 октября».

«Оппозиция руководствуется скорее наполеоновским принципом: пойдём в бой, а там посмотрим. В целом, этот принцип всегда главенствует в грузинской политике, и политики крайне редко что-то планируют. Даже если выйдет много людей, честно говоря, я не думаю, что правительство пойдёт на уступки, и в этом случае, будет ждать эскалации, чтобы применить силу. Все правительства ведут себя примерно одинаково», - говорит респондент издания.

При этом политолог уверен, что желаемой цели – свержения власти, организаторам и участникам предстоящего митинга добиться не удастся.

«Истощать власть надо не хлопками в ладоши и переворотами, а постепенно. Пропустить выборы мэра Тбилиси, когда абсолютное большинство населения оппозиционно настроено, на мой взгляд – ошибка, равносильная преступлению. Такого момента больше не будет до 2028 года. До тех пор остаются лишь уличные митинги и требования досрочных выборов. Они (оппозиция) также кричат, что, если даже Бидзина Иванишвили назначит выборы, они и в них не будут участвовать: «пусть он сначала уйдёт, и мы их назначим». Всё это - инфантилизм. Пусть сначала падет правительство, а потом мы будем договариваться между собой. Что будет потом, никто не знает, когда падет правительство… Так ситуация движется к новому авторитаризму. Чтобы этого не произошло, нужно гораздо более серьёзное отношение к процессам, чего, к сожалению, не видно», — заявил Зурабишвили в интервью «Квирис палитра».

Информационное интернет агентство Interpressnews поговорило с бывшим послом Грузии в ЕС и старшим научным сотрудником Королевского института международных отношений Chatham House Натой Сабанадзе о специфике внешней политики Грузии, а также о том, какие послания донёс Михаил Кавелашвили (президент Грузии, легитимность которого не признает оппозиция и значительная часть общества) до международного сообщества, выступая в ООН.

«Сегодня у Грузии нет внешней политики. Кавелашвили на трибуне ООН был наглядным примером этого: портрет страны, у которой есть лишь внешние атрибуты дипломатии, но полностью отсутствует её содержание. Спрашиваете, как восприняли его послания на Западе? Ответ прост: никак. Его никто не слушает. Не только в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, его и в Тбилиси никто не слушает. И это неудивительно, когда имеешь дело со страной, которая больше не выстраивает внешнюю политику. И совершенно ясно, что ни Кавелашвили, ни Бочоришвили не являются авторами этой «неполитики». Сегодня Министерство иностранных дел занято только демаршами и вызовами послов стран-партнёров, а ныне уже бывших партнёров», - говорит Сабанадзе.

Она напоминает грузинским властям, что цель внешней политики любой страны – это защита интересов государства за пределами его границ:

«Встаёт вопрос: в каком направлении мы сегодня имеем хоть малейший прогресс? «Грузинская мечта» убеждает нас, что стоит на страже мира, что страна спасена от войны. От войны, которая нам вовсе не угрожала. Риски, исходящие от России, не стоит высмеивать, они всегда будут угрозой для нашей страны, и соответственно, мы должны быть осторожны, но если когда-либо угроза войны со стороны России для Грузии была минимальной, то именно сейчас. Сегодня, когда Москва занята Украиной и не имеет ни желания, ни ресурсов вести боевые действия на втором фронте. Именно поэтому Россия не защитила ни своего союзника Армению, ни своего главного опорного партнёра на Ближнем Востоке – Асада».

Сабанадзе отмечает, что многие страны, «в том числе наши соседи Азербайджан и Армения, воспользовались геополитическими сдвигами, вызванными войной».

«За исключением Беларуси и Грузии... Азербайджан восстановил территориальную целостность, укрепил связи с Турцией и стал главным игроком на Кавказе. Азербайджано-турецкая ось сегодня является реальным противовесом России… Армения ослабила зависимость от России. Пашинян совершил исторический визит в Турцию и создал для Армении реальный шанс покончить с региональной изоляцией и полностью подключиться к стратегическим связующим проектам. А мы потеряли партнёров и союзников. С США у нас нет ни стратегических, ни каких-либо отношений, в контексте расширения ЕС Грузия полностью выпала, и уже нигде, ни на каком уровне, не упоминается рядом с Украиной и Молдовой, мы на грани исключения из Совета Европы, о нас больше не вспоминают и в НАТО», - отметила Ната Сабанадзе и подытожила: «Самое большое достижение «Грузинской мечты» - это комплименты Марии Захаровой».

«Нельзя жить от стихии до стихии, необходимо проводить превентивные мероприятия», - заявила Глава природоохранного НПО «Движение зеленых» Нино Чхобадзе в беседе с информационным агентством BusinessPressNews. На прошлой неделе в Аджарии из-за сильного дождя были затоплены улицы, в последние два дня обильные осадки создали проблемы и в Лагодехском муниципалитете, где были затоплены несколько сёл. Чхобадзе подчёркивает необходимость предварительной подготовки к стихийным бедствиям:

«В городских населённых пунктах самой серьёзной проблемой по-прежнему остаётся водоснабжение и связанные с ним вопросы. Существующая инфраструктура нуждается в обновлении. На многих улицах Тбилиси уже были обновлены и построены новые системы, но ещё в ряде районов это необходимо сделать. По-прежнему остаётся проблемой санитарно-канализационное состояние не только в Тбилиси, но и во всех населённых пунктах, очистных сооружений у нас крайне мало. Мы должны быть готовы к обильным осадкам. К сожалению, даже пропускная способность наших ливневых систем в данный момент недостаточна, и мы очень часто видим затопленные улицы во многих городах», - говорит Нино Чхобадзе.

Эксперт также подчеркивает, что ситуация напрямую связана с застройкой городов и прилегающих территорий. «Мы должны учитывать, что строительство зданий у берегов рек нецелесообразно, так как в результате сильных паводков реки выходят из берегов», - говорит она и подытоживает: «нужен системный подход к проблеме».

