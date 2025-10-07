Обзор грузинской прессы

Политолог Гия Хухашвили в разговоре с газетой «Квирис палитра» прокомментировал события, которые развивались в Тбилиси 4 октября, в день выборов. Респондент издания считает, что оппозиция в этот день способствовала «установлению авторитарного режима «Грузинской мечты»». Для этого власти были необходимы две вещи: «без проблем победить на выборах и в то же время продемонстрировать силу, чтобы подавить оставшиеся протесты и посеять нигилизм в значительной части недовольного общества».

«Оппозиция не только не воспротивилась этому сценарию, но и всячески способствовала ему. Да, оппозиция попала в ловушку, расставленную властью, по собственной инициативе, по собственной воле. В течение последнего месяца я постоянно говорил, что те, кто утверждает, что «4 октября все начнется и закончится» - либо провокатор, либо полезный для власти дурак… Мне жаль, что это произошло, жаль тех, кто сыграл роль провокаторов. У меня действительно нет настроя говорить о них с издёвкой. Они расплачиваются своей свободой, но должны понимать, что именно на них лежит ответственность за то, в каком положении оказалось протестное движение, за то, что они усилили нигилизм», — сказал Гия Хухашвили.

Он также подчеркивает, что совершенно не понял сути плана по захвату президентского дворца.

«Кому вообще пришла в голову идея ворваться в президентский дворец? И если бы они вошли, что было бы потом? Учитывая коварство власти, меня удивляет, что их (участников протеста) просто не впустили внутрь… К счастью, эта власть слишком труслива, чтобы зайти так далеко. Если бы их впустили, это была бы классическая попытка государственного переворота, на основании которой можно было бы распустить любую политическую партию. Если им понадобится, они всё равно это сделают, но теперь у них будет меньше на это оснований… К счастью, всё произошло достаточно локально и процесс не развился в более драматическом направлении. Это всё ещё оставляет шанс на то, что в этой стране что-то может измениться. Но нужно признать: власть политически выиграла эту партию вчистую», — сказал Гия Хухашвили в интервью «Квирис палитра».

Информационное интернет агентство Interpressnews поинтересовалось тем, как видит политическую ситуацию в Грузии психолог Марина Читашвили. В частности, журналист Коба Бенделиани спросил у респондента, что она думает о «проблеме отсутствия сотрудничества между властью и оппозицией». «Политические силы в Грузии заняты не поиском оптимальных решений проблем для общества, а взаимной конфронтацией», сказал интервьюер, на что Марина Читашвили ответила:

«А кто должен быть заинтересован в таком политическом процессе? Мы видим, что действующая власть в этом не заинтересована. Более того, очевидно, что она делает всё, чтобы как можно сильнее расколоть общество, она не заинтересована в создании реального пространства для политического диалога. Причина проста – если такое пространство появится, под угрозой окажется эффективность пропагандистских посланий. Поэтому «Грузинская мечта» действует директивно, навязывает свои установки и навешивает ярлыки на оппонентов… Поэтому выбранная ею линия - «я не хочу и не буду с тобой разговаривать, а сделаю всё, чтобы тебя дискредитировать», с точки зрения власти логична и понятна».

При этом респондент издания заявляет, что ей непонятна логика оппонентов властей – «почему дискредитированная оппозиция продолжает участвовать в этой игре».

«Не думаю, что её представители лишены ума, способности рассуждать и просчитывать шаги. Следовательно, за их действиями стоят какие-то субъективные причины, мешающие им поступать рационально… Эмоции не могут заменить рациональные шаги. Они оправданы только тогда, когда действительно сложилась революционная ситуация. Но я не припомню революций, основанных только на эмоциях. Октябрьская революция, например, точно не была такой. Исходя из этого, эмоциональное ожидание перемен создаёт впечатление, что, в лучшем случае, эти люди просто не умеют просчитывать, во втором случае – по субъективным причинам не видят реальности, а в третьем, что ещё хуже, просто не хотят никаких изменений. Какая из этих версий верна, я не берусь сказать», - заявила Марина Читашвили в интервью изданию.

В 2024 году доля теневой экономики в Грузии составляла 12,9%. В частности, в прошлом году общий объём экономики страны составил 91,9 млрд лари, из которых «около 11,8 млрд лари приходилось на неформальный сектор», пишет информационное интернет издание BusinessPressNews. Этот показатель включает все виды неформальной экономической деятельности, которые находятся за пределами налогооблагаемой экономики. Наибольшая доля скрытой экономики приходилась на сферу размещения и общественного питания – 49,9%, поясняет экономист Акакий Цомая:

«Теневая экономика не всегда означает незаконную деятельность. Например, её частью являются репетиторы, которые готовят абитуриентов, но не платят подоходный налог; таксисты, уличные торговцы и другие. Однако это не криминал. В сфере питания, вероятно, доля теневой экономики меньше. Что касается размещения – здесь речь идёт о людях, которые сдают жильё. Например, значительная часть недвижимости сдаётся без договора, и налоги при этом не уплачиваются».

Экономист отмечает, что налогообложение некоторых секторов «теневой экономики» невыгодно властям.

«Ни одной стране не выгодно с популистской точки зрения активно бороться с теневой экономикой. Если начать облагать налогом эту сферу, пострадают многие люди, получающие скромный доход благодаря деятельности в неналогооблагаемом секторе. Это не приведёт к значительному росту бюджетных поступлений и того не стоит: власти потратят больше средств на администрирование налогообложения, чем получат в виде доходов. К тому же это политически вредно», — сказал Акакий Цомая в интервью BusinessPressNews.

