В Грузии организаторы акции 4 октября заключены под стражу в качестве меры пресечения

Судья Тбилисского городского суда Лела Маридашвили заключила под стражу в качестве меры пресечения лидера движения «Проспект Руставели» Паату Бурчуладзе, бывшего главного прокурора Муртаза Зоделава, члена «Национального движения» Ираклия Надирадзе, одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Паату Манджгаладзе и полковника Лашу Беридзе.

Маридашвили в 2017–2023 годах была заместителем, а затем первым заместителем председателя Сагареджойского сакребуло от партии «Грузинская мечта».

Прокуратура Грузии предъявила организаторам акции обвинения в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата объекта стратегического и особого значения, призывах к насильственному изменению конституционного строя и свержению государственной власти.

Предъявленные обвинения

Муртаз Зоделава, Паата Бурчуладзе и Ираклий Надирадзе обвиняются по статьям 222 (попытка группового захвата или блокирования стратегических объектов или объектов особого значения), 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем) и 317 (Призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти Грузии). Максимальное наказание – до 9 лет лишения свободы.

Лаша Беридзе обвиняется в нарушении статей 222 и 225 – также до 9 лет лишения свободы.

Паата Манджгаладзе обвиняется в нарушении статьи 225 (организация группового насилия) – до 9 лет лишения свободы.

Напомним, 4 октября, в день проведения выборов в органы местного самоуправления, в Тбилиси прошла масштабная акция протеста. Часть её участников прорвала ограждение президентской администрации и попыталась проникнуть во дворец. Полиция задержала всех пятерых членов оргкомитета митинга. Кроме того, уже задержаны 13 участников акции.