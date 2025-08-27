OCCRP: Азербайджан сбивал дроны в Карабахе с помощью белорусской системы ПВО

Во время Второй Карабахской войны в 2020 году азербайджанская армия использовала против армянских дронов систему ПВО частного белорусского производителя оружия «Тетраэдр», сообщает OCCRP (Центр по исследованию коррупции и оргпреступности) и его партнёры: издание Hetq в Армении и Buro Media, которым руководят белорусские журналисты в изгнании. Им удалось получить файлы электронной переписке компании Tetraedr и ее внутренние отчёты: из них следует, что Tetraedr продал Баку оборудование и услуги, позволившие Азербайджану модернизировать свои системы ПВО.

Ранее издание Politico писало со ссылкой на утечку дипломатических и военных документов белорусской стороны, что военная помощь Азербайджану со стороны Минска в конфликте в Карабахе включала в себя модернизацию старого артиллерийского вооружения, а также поставку нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и беспилотников. Однако что это было за оборудование, не сообщалось.

Согласно корпоративным документам, Tetraedr заключил не менее 16 контрактов с азербайджанской армией. В их числе два контракта на общую сумму более $13 млн на ремонт, обслуживание и поддержку систем «Печора-2ТМ». Они были подписаны вскоре после визита министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Минск в октябре 2017 года.

В одном из внутренних отчётов Tetraedr говорится, что приобретённая Азербайджаном система ПВО «активно использовалась» для уничтожения армянских беспилотников в ходе шестинедельного карабахского конфликта в 2020 году. В отчёте также указано, что зенитно-ракетные комплексы «Печора-2ТМ» этой компании сбили 11 беспилотных летательных аппаратов.

Информация об использовании белорусского оружия чувствительна для Армении, поскольку Беларусь формально является ее союзником: обе страны были членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Россией. Однако в феврале 2024 года, как раз после войны в Карабахе, Пашинян заявил о заморозке участия Армении в работе ОДКБ, пояснив, что организация «создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности». Летом 2025 года Пашинян подтвердил, что считает более вероятным выход страны из ОДКБ, чем разблокировку членства в ней.

Хотя контракты на поставку ПВО были заключены после визита министра обороны Азербайджана, при этом контрагентом Tetraedr как минимум по девяти из этих контрактов выступало не само Министерство обороны Азербайджана, а частная посредник, базирующаяся на Британских Виргинских островах, под названием NPO Navigation Systems.

Владельцы компаний на Британских Виргинских островах, как правило не раскрываются. Но утечка офшорных корпоративных документов Pandora Papers, полученная Международным консорциумом журналистов-расследователей, раскрывает частичную историю владельцев NPO Navigation Systems.

Записи показывают, что в период с 2006 по 2020 год компания принадлежала другой компании с Британских Виргинских островов — Sotel Alliance Ltd. В записях, попавших в утечку, указаны ее бенефициарные владельцы по состоянию на декабрь 2016 года: два азербайджанских бизнесмена Фуад Сейидалиев и Ариф Рагимов.

Сейидалиев и Рагимов являлись юридическими представителями и старшими руководителями азербайджанской компании Azairtechservice, которая сотрудничала с азербайджанскими военными, в том числе в рамках совместного предприятия с Tetraedr. (Azairtechservice впоследствии была переименована в Esis Technologies.)

В начале 2020 года контроль над NPO Navigation Systems перешел к другому человеку: его называют доверенным лицом Сейидалиева и Рагимова, а два месяца спустя — к Давиду Сутовскому, гражданину Израиля, занимавшему пост директора компании.

OCCRP отдельно отмечает, что Александр Лукашенко называл операцию Азербайджана в Карабахе «освободительной войной»: в ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал никогда не посещать Беларусь, пока Лукашенко остается у власти, пишет Настоящее время.