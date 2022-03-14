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Одна из беременных девушек, пострадавших в Мариуполе от авиаудара, умерла вместе с ребенком
Одна из беременных девушек, пострадавших в Мариуполе от авиаудара по роддому, умерла вместе с нерожденным ребенком.
О гибели женщины первой рассказала у себя в фейсбуке журналистка "Голоса Америки" Ася Долина.
"Первая беременная девушка из видео и фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребенок ее нерожденный не выжил", – написала она.
Информацию подтвердил фотограф Евгений Малолетка, который и сделал фотографию с девушкой, а также издание Associated Press, которое ссылается на местного хирурга Тимура Марина.
По данным АР, после обстрела роддома беременную женщину доставили в другую больницу. Марин рассказал агентству, что у нее был раздроблен таз и оторвано бедро. Врачи провели кесарево сечение, но ребенок "не подал признаков жизни". После этого врачи в течение получаса пытались реанимировать женщину, но спасти ее не удалось.
Имя погибшей не называется. В хаосе после обстрела медики, отмечает агентство, не успели его узнать до того, как родственники пришли за телами.
Другая женщина, бьюти-блогер Марианна Подгурская, которую тоже сфотографировали при обстреле роддома Мариуполя, вечером 10 марта родила девочку.
Ранее сообщалось, что после попадания ракеты в мариупольский роддом погибли три человека, среди которых один ребенок. Еще 17 пострадали. Украина обвинила в бомбежке российскую сторону.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта во время пресс-конференции сказал, что роддом в Мариуполе был "базой для экстремистов", и утверждал, что там не было пациентов и персонала.
Через несколько часов после комментария Лаврова Минобороны РФ заявило, что российская армия не наносила удара по больнице в Мариуполе и вообще "абсолютно никаких задач по поражению целей на земле российская авиация в районе Мариуполя не выполняла". Авиаудар российское оборонное ведомство назвало "полностью режиссированной провокацией".
Автор фотографий разбомбленного российской армией роддома в Мариуполе Евгений Малолетка рассказал The Insider, что в больнице, вопреки заявлениям российского МИДа, находились обычные пациенты, а не батальон боевиков.
Другие новости дня
Российские авиакомпании продолжили полёты без сертификатов технической готовности самолётов
Большинство российских авиакомпаний продолжили полёты после того, как власти Бермудских островов приостановили действие сертификатов летной годности их авиапарка. В островном государстве зарегистрировано не менее 75 процентов флота российских перевозчиков. После отзыва сертификатов полёты должны были быть запрещены — за их безопасность больше не отвечает ни одна страна.
Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило действие сертификатов российских перевозчиков 12 марта. В сообщении организации говорилось, что санкционные меры против России ограничили возможности по надзору за безопасностью, и регулятор не может "уверенно утверждать, что эти самолёты пригодны для полетов", — рассказывает газета "Коммерсантъ". Полёты суден без сертификата готовности запрещены российским законодательство. Таким образом, все рейсы самолетов, зарегистрированных на Бермудах, фактически нелегальны.
Однако российские авиакомпании продолжают эксплуатацию бермудских лайнеров, убедилась газета, изучив данные сервиса Flightradar24. Только 13 марта они каждый час поднимали в небо примерно 100 зарегистрированных на островах самолётов с приостановленным сертификатом лётной годности. На радаре были замечены Airbus и Boeing c кодами бермудского регистра как всех пяти крупнейших перевозчиков, так и менее крупных компаний.
Один из общавшихся с "Коммерсантом" руководителей авиакомпаний анонимно сказал, что перевозчики ждут постановления правительства, официально разрешающего им полёты. До того менеджменту грозит уголовная ответственность по статье о нарушении правил безопасности полётов.
- Российские компании регистрировали самолёты на Бермудских островах для сокращения налоговых выплат и для более простого страхования за границей. Всего в России 730–770 самолетов с бермудской регистрацией из общего парка более чем в 980 самолётов, пишет "Коммерсантъ". В крупных российских аэропортах были открыты представительства бермудского регулятора, сотрудники которого следили за техническим состоянием флота.
- После введения санкций против Москвы и запрета на пролёт российской авиации над западными странами, прямые перелёты авиакомпании могут выполнять только в 15 стран, подсчитала Ассоциации туроператоров России. В том числе — в Турцию, ОАЭ, Катар, Марокко, Иран, Индию и Китай.
В Донецке сообщили об ударе по центру города, есть погибшие
Представители «ДНР» заявили об ударе по центру Донецка, удар пришелся по центральной части улицы Университетской, Артема, рядом с Домом правительства.
Корреспондент российского агентства ТАСС сообщал, что над городом «была сбита ракета «Точка-У» ВС Украины, есть погибшие в результате падения обломков».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил РИА «Новости», что более 20 человек погибли и 13 ранены, среди пострадавших есть ребенок.
РИА «Новости» также публикует фото и видео, на которой видны части снаряда.
«Точка» — советский тактический ракетный комплекс. Модернизированный ракетный комплекс «Точка-У» предназначен для поражения важных целей в тактической глубине построения войск противника: наземных средств, разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления, стоянок самолетов и вертолетов. Дальность стрельбы — до 120 км.» — пишет «Интерфакс».
Настоящее время напоминает, что в условиях войны оперативно проверить достоверность заявлений любой из сторон невозможно.
Проходит четвёртый раунд российско-украинских переговоров
Сегодня проходит четвёртый раунд российско-украинских переговоров об урегулировании вооружённого конфликта. На этот раз делегации не встречаются лично, а проводят переговоры в режиме он-лайн.
Член украинской делегации, советник Офиса президента Михаил Подоляк написал перед началом переговоров, что ожидается трудный разговор, и что украинская сторона будет настаивать на своих требованиях - среди которых прекращение огня, вывод войск и гарантии безопасности. Он высказал мнение, что российская сторона, несмотря на упорное сопротивление Украины, по-прежнему питает иллюзии, что "19 дней насилия против мирных городов - это правильная стратегия".
По словам Подоляка, разговор пойдёт также о гуманитарных вопросах в связи с бедственным положением мирных жителей в осаждённых городах.
Ранее представители как украинской, так и российской делегаций заявляли, что на переговорах наметился некоторый прогресс, однако не привели деталей. Власти Украины неоднократно отвергали возможность своего согласия на высказанные президентом России Владимиром Путиным требования так называемой демилитаризации Украины и признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
Первая заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью Fox News заявила об определенных "признаках готовности России к серьезным переговорам" с Украиной. По её мнению, этому способствовало давление Запада на Москву. Подробностей, однако, она не привела.
Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси в конце февраля-начале марта и завершились без конкретных результатов. Боевые действия в Украине, куда Россия ввела войска 24 февраля, продолжается.
«Грузинская мечта» заподозрила президента Зурабишвили в нарушении Конституции
Правящая партия «Грузинская мечта» заподозрила президента Грузии Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции.
Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочий визит в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву и провести личные встречи с европейскими лидерами.
«Если то, что сказала президент, правда, получается, что она нарушила Конституцию. Мы разберемся в этом (вопросе)», – сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Президент Грузии обвинила правительство в ограничении её международной деятельности
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что правительство страны ограничивает её международную деятельность.
«26 февраля 2022 года мне поступил письменный отказ в рабочих визитах в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву. Учитывая текущую ситуацию, я отменила все официальные форматы. Я посчитала необходимым использовать личные контакты и превратила рабочий визит в личные встречи», – заявила Зурабишвили.
Президент также упрекнула премьер-министра Ираклия Гарибашвили, единолично подписавшего заявку на вступление в ЕС.
Согласно 52-й статье Конституции Грузии, президент осуществляет представительские полномочия во внешних сношениях, ведет переговоры с иностранными государствами и международными организациями с согласия правительства.
Президент Грузии просит Зеленского вернуть в Тбилиси посла Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили просит о возвращении в Тбилиси чрезвычайного и полномочного посла Украины. Соответствующее заявление глава государства сделала сегодня, выступая в парламенте Грузии с ежегодным отчетом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Обращаюсь к моему коллеге и другу, президенту Украины Владимиру Зеленскому и прошу вернуть посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты между двумя нашими народами связи полностью укрепились и были более крепкими», – сказала Зурабишвили.
1 марта Владимир Зеленский объявил об отзыве посла Украины из Грузии для консультаций. Причиной он назвал препятствование желающим помочь Украине добровольцам и «неморальную позицию» грузинского правительства по отношению к санкциям против России.
В правящей «Грузинской мечте» назвали это решение «неоправданным и очень печальным», возложив всю ответственность за сложившуюся ситуацию на оппозицию. Правительство Грузии пообещало, что продолжит политическую поддержку Украины и гуманитарную помощь, несмотря на отзыв посла.
Из Украины на родину вернулись до 1,6 тысячи граждан Грузии
До 1,6 тысячи граждан Грузии вернулись на родину из Украины через третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.
При помощи внешнеполитического ведомства 13 марта наземным транспортом в Грузию вернули около 40 граждан. Еще 50 покинут Румынию сегодня, 14 марта. Кроме того, на этой неделе запланирован отъезд граждан Грузии из Польши – при помощи государства домой вернутся в общей сложности 150 человек.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», также продолжается организованная эвакуация граждан с территории Украины в соседние государства. 15 и 16 марта будут выполнены дополнительные автобусные рейсы из Львова в Варшаву.
Эвакуацию соотечественников из Одессы осуществляет генконсульство Грузии.
В период нахождения на территории третьих стран дипломатические представительства оказывают гражданам Грузии первичную помощь.
«По поручению правительства, посольство Грузии в Украине, генеральное консульство в Одессе и консульский пункт в Львове продолжают работать в чрезвычайном режиме и оказывать помощь гражданам Грузии. В чрезвычайном режиме работают и дипломатические представительства Грузии в соседних с Украиной странах – в Румынии, Польше, Молдове, Словакии и Венгрии», — сообщили в МИД.
В Киеве снаряд попал в девятиэтажный дом, есть погибшие
Сегодня 19-й день российского вооружённого вторжения в Украину. Бои, обстрелы и авиаудары продолжаются в различных областях страны.
В Оболонском районе на севере Киева, как утверждают местные власти, артиллерийский снаряд попал в девятиэтажный жилой дом. Сообщается о гибели не менее двух человек, есть раненые. Нижние этажи дома частично разрушены.
Сообщается также об уничтожении жилых домов при авиаударе в одном из посёлков Житомирской области. В Ровно российским авиаударом выведена из строя телевышка.
Идёт наступление российских войск и отрядов так называемой "ЛНР" на Северодонецк. Сообщается, что из нескольких городов Луганской области сегодня должна быть проведена эвакуация мирных жителей.
Продолжаются бои на юге Донецкой области, в том числе в осаждённом городе Мариуполь. По сообщению Associated Press, умерла одна из беременных женщин, пострадавшая при недавней бомбардировке роддома. Представители российских властей, с одной стороны, говорили, что роддом был превращён в военный объект, с другой - что никакой бомбардировки не было. Власти Мариуполя заявляют, что в городе погибли уже более 2 тысяч человек; независимого подтверждения этой информации нет. По подтверждённым данным ООН, во всей Украине число погибших мирных жителей с начала боевых действий превысило 500.
В полночь в России был заблокирован Instagram
На всей территории России с 0 часов 14 марта заблокирован доступ к социальной сети Instagram. По данным проекта GlobalCheck, инстаграм заблокирован у всех провайдеров, получить доступ к соцсети можно, только используя VPN или другие инструменты обхода блокировок.
Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к инстаграму 11 марта. Роскомнадзор заявил, что доступ ограничивается "в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих", а также с целью "обеспечить психологическое здоровье граждан". Роскомнадзор внёс инстаграм в реестр запрещённой информации. На портале госуслуг пользователей Инстаграма призвали регистрироваться в российских соцсетях ВКонтакте и "Одноклассники".
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. Фейсбук был заблокирован ещё раньше, а WhatsApp российские власти пока решили не блокировать, заявив, что это средство связи, а не соцсеть.
Поводом для иска против Meta и блокировки инстаграма стало изменение политики модерации контента - Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). При этом в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины. Тем не менее, в российских прокремлёвских СМИ началась кампания с обвинениями Meta в "русофобии".
Инстаграм - соцсеть, основу контента в которой составляют фотографии и видео. В России пользовались десятки миллионов человек, в том числе представители власти, различные компании и организации. Многие россияне занимались бизнесом при помощи соцсети.
После начала войны в Украине российские власти заблокировали сайты ряда российских и зарубежных независимых СМИ, в том числе Радио Свобода и его проектов.
Прирост случаев коронавируса в Грузии стал минимальным с конца июня 2021-го
За сутки в Грузии выявили 466 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – минимальный показатель с конца июня прошлого года.
Накануне провели 5234 теста: PCR-тестов – 1824, экспресс–тестов на антиген – 3410. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,9%, за последние 14 дней составляет 15,34%, за неделю – 12,36%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 16 569. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
Выздоровели еще 2944 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 635 975, выздоровевших – 1 588 829.
За сутки вакцинированы от коронавируса лишь 124 человека, всего использовано вакцин – 2 833 144.
Кадыров заявил, что приехал в зону боевых действий в Украине и находится под Киевом
Глава Чеченской республики Разман Кадыров написал в своем телеграме, что приехал в зону боевых действий в Украине и находится под Киевом.
"С одной стороны Киева заходим мы, а с другой стороны – старые опытные бойцы во главе с моим дорогим братом Адамом Делимхановым, которые прошли две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух", – заявил Кадыров, отмечая, что распространенное накануне видео о его нахождении в Украине было снято в Гостомеле.
"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас".
Также Кадыров ответил на реплику советника президента Украины Алексея Арестовича, в которой тот заявил, что "если Кадыров действительно под Киевом, то ВСУ его уничтожит". "Почему "если"? Ты не видел съемки, или я должен постучать в твои двери?" – написал глава ЧР.
Днем ранее телеграм-канал телеканала "Грозный ТВ", официального телеканала Чеченской республики, распространил темные кадры с подписью: "Глава ЧР Рамзан Кадыров вместе с бойцами, участвующими в специальной военной операции на Украине".
Один из военных в этом видео докладывает Кадырову, который стоит рядом с портретом своего отца, Ахмата Кадырова, об успешном "взятии" детского дома в 7 км от Киева. "Стратегия, которую вы нам подсказали, оказалась на 100% правильной, – говорит военный в видео. – Мы не стали делать "зачистку" села, а подошли по-наглому к этому детскому дому. Но детей там не оказалось: только две нянечки плакали. Кроватки были еще теплые! Эсбэушники вчера под видом Красного Креста вывезли этих детей в Киев!"
Где именно снято это видео и о каком детском доме идет речь – канал не сообщил.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Кадыров обсуждал со своим спецназом "похищение украинских детей".
"Кадыров приехал в Украину, и первое, что они делают, – планируют операцию по похищению детей из детского дома, – написал Геращенко. – Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи видеоролика Кадырова".
В Украину в настоящее время направлены части чеченской Росгвардии, которые принимали участие в боях за несколько городов. А близкие к главе ЧР ресурсы, в том числе телеграм-канал Kadyrov_95, распространяют видео, в которых кадыровцы сообщают об "освобождении" от "нацистов" населенных пунктов в Украине и о том, что раздают там продукты местным жителям. Одно из последних видео сообщает о том, что кадыровцы находятся в захваченном российскими войсками Мелитополе: там недавно был похищен законно избранный мэр города Иван Федоров.
Также Кадыров сообщил, что возглавляемый его матерью Аймани Кадыровой региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова закупил бронированные автомобили для глав самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а также для командира батальона сепаратистов "Спарта". Финансирование фонда Кадырова ранее вызывало вопросы у СМИ и правозащитников, поскольку его деятельность является крайне непрозрачной.
По подозрению в хищениях арестован племянник Назарбаева
В Казахстане задержан и помещен в СИЗО племянник первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. Его подозревают в хищении в особо крупном размере при работе в главной национальной телекоммуникационной компании «Казахтелеком». В антикоррупционной службе Казахстана заявили, что идет проверка на причастность Сатыбалдыулы «к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства».
Сатыбалдыулы - сын младшего брата Назарбаева. Он входит в список самых влиятельных бизнесменов республики по версии Forbes Kazakhstan. Его состояние оценивают в 163 миллиона долларов. Сообщается, что бизнесмен указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей почти четвертью акций «Казахтелекома». До этого Сатыбалдыулы находился на госслужбе - в частности, был заместителем акима столицы.
- В начале января в Казахстане начались массовые протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, но затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели. По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Тысячи людей подверглись задержаниям, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках.
- 28 января первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост председателя правящей партии страны «Нур Отан», которую он возглавлял 23 года. Позже действующий президент Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и возглавил «Нур Отан», а парламент Казахстана принял поправки, отменяющие необходимость согласования с Назарбаевым основных направлений политики. Кроме того, дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата парламента республики. Свои должности потеряли также несколько связанных с Назарбаевым чиновников и бизнесменов.
Власти Украины сообщили об ударах по Авдеевке, Северодонецку, Мариуполю
В украинском городе Авдеевка подвергся массированному обстрелу со стороны российских войск местный коксохимический завод (АКХЗ).
«Снаряды попали в первый и второй коксовые цеха, смолоперегонный и углеподготовительный второй цеха, склад. Пострадавших нет», - сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе группы «Метинвест». В результате обстрела остановилась заводская ТЭЦ, которая подает на Авдеевку в Донецкой области тепло.
АКХЗ - крупнейший коксохимический завод Европы и основной производитель кокса в Украине.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовала фотографии, на которых, как отмечается, видны последствия российских ударов по городам Луганской области - из тех, что остаются под контролем украинских властей.
В Северодонецке в результате этих ударов сгорели десятки жилых квартир и здание высшего профессионального училища, пострадали два человека. Утром в Северодонецке был обстрелян Христо-Рождественский кафедральный собор, где находились люди, оставшиеся без жилья.
В Мариуполе, осажденном российскими войсками, с начала войны 18 дней назад погибли уже 2187 человек, сообщил вечером 13 марта городской совет. «Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов. За 24 часа не менее 22 бомбардировки мирного города», – говорят в совете. Местные власти отмечают, что в городе заблокированы 400 тысяч жителей. «Городом мучеников» назвал в воскресенье Мариуполь Папа Римский Франциск на мессе в Ватикане.
В Черниговской области, на севере Украины, правительственные войска разбили российскую танковую колонну, которая прорывалась в Киев, передало 13 марта украинское командование.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал пока невозможным наступление российских сил на Киев. Ранее поступали сведения об их перегруппировке и значительной концентрации в 25 километрах от центра украинской столицы. «О Киеве можно не волноваться. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты», - утверждает Арестович, слова которого приводит «РБК-Украина». Как пишет агентство на своем сайте, украинские военные, несмотря на обстрелы, все чаще переходят в контратаку и держат также оборону городов Харьков, Мариуполь, Николаев, Сумы, Чернигов и других.
Минобороны России заявило в воскресенье, что в результате удара высокоточным оружием по военным объектам Украины в Львовской области было «уничтожены до 180 иностранных наемников». В Москве утверждают, что силы так называемой «ЛНР» взяли под контроль город Попасная, а также, что российские вооруженные силы установили полный контроль над населенными пунктами Павловка, Никольское, Благодатное, Водяновка и Владимировка.
Ранее украинские власти передали, что российская армия в ночь на 13 марта нанесла авиаудар по Яворивскому военному полигону, в 25 километрах от границы с Польшей. По информации Львовской областной администрации, в результате этого удара 35 человек погибли и свыше 130 получили ранения. По данным украинской стороны, российская армия выпустила 30 ракет. Часть из них сбили системы противовоздушной обороны.
Российские власти, комментируя сообщения о гибели и ранении гражданских лиц в результате атак сил РФ в Украине, утверждают, что военные не стреляют по гражданским объектам и пытаются сберечь жизни мирных жителей.
В городах Европы тысячи активистов выступили против войны
Тысячи протестующих против российского военного вторжения в Украину вышли в воскресенье 13 марта на новые акции в разных городах Европы, в том числе в занятых российскими военными украинских городах Мелитополь и Бердянск в Запорожской области, а также в Херсоне.
Воскресную акцию в Херсоне называют самым массовым митингом за время оккупации. Вышедшие на улицы размахивали национальными флагами и скандировали: «Фашисты, идите домой! Херсон – украинский город!». Тысячи жителей Херсона митинговали в присутствии российских военных.
Также массовая акция прошла в оккупированном Бердянске.
В Мелитополе одним из требований вышедших на новый протест жителей было освобождение похищенного мэра города Ивана Федорова.
В Берлине тысячи людей собрались сначала на Александерплац, откуда они затем прошли маршем до Бранденбургских ворот, скандируя антивоенные лозунги и держа сине-желтые воздушные шары в цвета государственного флага Украины.
Выступления в воскресенье были запланированы и в других германских городах, включая Гамбург, Франкфурт-на-Майне и Лейпциг.
В Италии акции прошли в Риме и Милане. В них участвовали как сами итальянцы, так и живущие в стране украинцы. На марше в Милане некоторые его участники держали окровавленные свертки с одеждой, что, по их словам, символизировало погибших при российских обстрелах в Украине детей.
В Республике Кипр десятки россиян присоединились к украинцам на акции в Лимасоле. Они скандировали: «Остановите войну! Остановите Путина!».
В России 13 марта на новых антивоенных акциях, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге были задержаны более 700 человек. Об этом сообщил правозащитный портал «ОВД-Инфо».
Российские власти называют действия армии страны в Украине «специальной военной операцией» с целью «денацификации» и «демилитаризации» соседнего государства. Москва не раз отрицала, что российские военные наносят в Украине удары по гражданским объектам и мирным жителям.
На юге Украины похищен мэр еще одного города в Запорожской области
В Запорожской области Украины российскими военными похищен мэр еще одного города.
Как сообщили 13 марта украинские власти, на этот раз захвачен глава администрации Днепрорудного – Евгений Матвеев.
«Военные преступления становятся систематическими», - написал в Фейсбуке, комментируя ситуацию, глава военной администрации Запорожья Александр Старух.
Днепрорудное – небольшой город с населением около 20 тысяч человек, на берегу Каховского водохранилища. Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, этот город не находится под контролем российских сил. Но он окружен ими со всех сторон, а на подступах дежурит местная самооборона и волонтеры из числа горожан.
Ранее в Запорожской области, 11 марта, был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, что вызвало протестные выступления местных жителей. Немедленно освободить чиновника призвал и президент Украины Владимир Зеленский.
В воскресенье жители Мелитополя вновь вышли на улицы с требованием отпустить городского главу. Отмечается, что есть видеокадры того, как Ивана Федорова выводят из здания городской администрации, предположительно, в сопровождении российских военнослужащих, занявших Мелитополь.
Похищение мэров Днепрорудного и Мелитополя «российскими вооруженными силами» от имени руководства Евросоюза резко осудил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По информации CNN и ряда других медиа, в Мелитополе российская сторона уже назначила своего человека для управления городом.
Михаил Саакашвили: Владимир Путин сошел с ума
Владимир Путин сошел с ума, он неоднократно угрожал применить ядерное оружие. Эти слова третьего президента Грузии Михаила Саакашвили приводит британское издание Express.
«Уже в 2006 году я предупредил американцев, что он угрожает мне и моей стране тактическими ядерными ракетами. Мой американский друг подумал, что я преувеличиваю», - сказал Саакашвили.
Президент России пригрозил Западу «последствиями, более серьезными, чем те, с которыми вы сталкивались в истории», если они будут вовлечены в конфликт в Украине. Многие аналитики восприняли это как прямую угрозу применения ядерного оружия против НАТО и его союзников, пишет Express. Эти опасения усилились, когда Путин приказал своему министру обороны и начальнику Генштаба перевести силы ядерного сдерживания на «особый режим боевого дежурства».
Саакашвили уверен, что его российский заклятый враг не добьется успеха в своей кампании в Украине, и предположил, что она может стать его «славянским Афганистаном».
Экс-президент Грузии сказал: «Он не добьется своих военных целей. Некоторые утверждают, что Украина сама навлекла на себя эту войну, настаивая на том, что хочет вступить в НАТО вопреки желанию России. Эти комментаторы говорят, что страна должна была сохранить свой нейтральный статус, во многом так же, как Финляндия после окончания Второй мировой войны».
Эти аргументы игнорируют тот факт, что кремлевская пропаганда годами ставит под сомнение право Украины на существование как независимого государства, предполагая, что даже если бы Киев обязался сохранять нейтралитет, страна все равно была бы уязвима для российской аннексии.
Саакашвили в этой связи заявил: «Что бы ни сделала Украина, русские нападут».
Папа Римский призвал остановить «агрессию и бойню в Украине»
Папа Римский Франциск на традиционной воскресной мессе в Ватикане перед собором Святого Петра выступил с самыми жесткими до сих пор для него комментариями о войне в Украине.
«Неприемлемая вооруженная агрессия и бойня должны быть остановлены», - сказал глава Римско-католической церкви. Понтифик в своих заявлениях с начала российского военного вторжения не использует слово Россия, но его формулировки все больше похожи на отрицание доводов, приводимых Москвой в качестве оправдания для боевых действий, отмечает Reuters. Агентство также пишет, что понтифик выглядел крайне мрачным и весьма коротко, что нехарактерно для него, поприветствовал группы паломников на площади.
«Нет никаких стратегических причин, которые способны оправдать варварские убийства детей, невинных и безоружных граждан. Единственное, что сейчас должно быть сделано, это прекращение агрессии, пока города не стали похожи на кладбища. Во имя Бога я прошу вас, остановите бойню!», - заявил в воскресенье Франциск.
Папа Римский также назвал осажденный российскими войсками Мариуполь «городом мучеников» и вновь призвал организовать по-настоящему безопасные гуманитарные коридоры, чтобы эвакуировать из него жителей.
Российские власти, признавшие перед войной независимость сепаратистских республик «ДНР» и «ЛНР» в Донбассе и подписавшие с ними договоры о дружбе и сотрудничестве, утверждают, что не ставят своей целью оккупацию украинских территорий, но стремятся провести «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства. Москва называет вторжение «специальной военной операцией» и отрицает информацию об ударах российских сил по жилым кварталам и гражданским объектам.
Баку опровергает информацию о передвижении военной техники
Официальный Баку сегодня, 13 марта, опроверг информацию о передвижении военной техники азербайджанской армии. Министерство обороны Азербайджана заверяет, что в настоящее время передислокация и перемещение азербайджанской армии не осуществляются.
Что касается распространяемых в социальных сетях видео и фотографий, то, по заверению азербайджанского военного ведомства, это кадры, снятые во время 44-дневной второй Карабахской войны и с различных военных учений азербайджанской армии, передает Радио Азатутюн.
Обсуждения в соцсетях на эту тему приводят к формированию у общественности ошибочного мнения, а также к разглашению военных и государственных тайн, подчеркивает Минобороны Азербайджана, призывая пользователей соцсетей не поддаваться на провокации.
Как сообщает информагентство АПА, в свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение, в котором предупреждает распространителей материалов подобного характера об установленной за это деяние ответственности.
Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян вступил в должность
Сегодня официально вступил в должность пятый президент Армении Ваагн Хачатрян, сообщает Радио Азатутюн.
В ходе церемонии инаугурации на специальном заседании Национального собрания, которое прошло сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, новоизбранный президент был приведен к присяге: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь быть верным Конституции Республики Армения, быть беспристрастным в осуществлении своих полномочий, руководствоваться только национальными интересами, вкладывать все свои силы в укрепление национального единства».
Затем с благословляющей речью выступил Католикос всех армян Гарегин Второй.
Хачатрян по профессии экономист. Он был министром высокотехнологичной промышленности в кабинете Никола Пашиняна с августа прошлого года. Он покинул эту должность два дня назад. Во время президентства Левона Тер-Петросяна в 1990-е годы Хачатрян был мэром Еревана, депутатом Национального собрания. С начала 2000-х занимается общественной и политической деятельностью. Состоял в возглавляемой Тер-Петросяном партии, но вышел из нее перед выдвижением кандидатом на должность президента.
Четвертый президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января.
Власти удалось избрать своего кандидата только во втором туре досрочных выборов президента в парламенте. В обоих турах обсуждения и голосования в зале парламента находились только депутаты правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали как обсуждение, так и голосование на президентских выборах.
Оппозиционные фракции также не приняли участия в инаугурации президента.
Неизвестные напали на офисы «Национального движения» в Гори, Каспи и Тбилиси
Неизвестные напали на офисы крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» в Гори, Каспи и Тбилиси в ночь на воскресенье, сообщает телеканал «Формула».
Нападавшие облили фасады красной краской и оставили на стенах нецензурные надписи. В ЕНД считают, что за произошедшим стоит правящая партия «Грузинская мечта».
«Правительство должно быть занято поддержкой Украины. Вместо этого они совершают набеги на наши офисы… Невозможно представить, что за одну ночь десятки офисов подверглись нападению вандалов, и все это осталось незамеченным для правоохранительных органов… Это позволяет нам предположить, что они подключены к грязной кампании «Грузинской мечты»», - сказал сегодня на брифинге член ЕНД Бачо Долидзе.
С утра у офисов «Национального движения» была мобилизована полиция. СМИ не уточняют, начато ли по фактам вандализма уголовное дело.
«Грузинская мечта» готовится к выступлению Зурабишвили в парламенте
Члены парламентского большинства сегодня, 13 марта, провели заседание, чтобы обсудить ситуацию в Украине, а также предстоящие выступления в законодательном органе президента Саломе Зурабишвили и главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом по итогам встречи сообщил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
«Завтра президент прибудет в парламент и выступит с отчетом перед парламентом Грузии. В ближайшие дни будут обсуждаться текущие вопросы, в том числе, во вторник – политические заявления, а в четверг, 17-го, мы заслушаем министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в формате министерского часа», - сказал Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, сегодня Грузия должна действовать максимально рационально, чтобы предотвратить втягивание страны в войну. Он напомнил о вчерашних событиях в иракском Курдистане – ракетном обстреле близ консульства США в Эрбиле, указав, что «проблемы становятся масштабнее, чем могло показаться на первый взгляд».
«Грузия и правительство страны сделают все, чтобы предотвратить катастрофу для страны», - заявил он.
Рядом с консульством США в иракском Эрбиле взорвались ракеты
Несколько неуправляемых ракет взорвались ночью 13 марта вблизи консульства США в Эрбиле на севере Ирака. Жертв нет. Об этом сообщили курдские официальные лица.
Ответственность за случившееся взял на себя Корпус стражей исламской революции, сообщают иранские СМИ. В заявлении говорится, что атака была проведена против израильских «стратегических центров» в ответ на убийство 7 марта офицеров Корпуса в Сирии.
Американские войска, дислоцированные в международном аэропорту Эрбиля, ранее подвергались ракетным обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов. США обвиняют в нападениях связанные с Ираном вооруженные группы и шиитских ополченцев. Тегеран отрицает свою причастность к этим нападениям.
В течение нескольких последних месяцев таких нападений не регистрировалось. Предыдущий раз ракеты были запущены в январе 2020 года. Тогда Иран назвал атаку ответом Вашингтону на убийство Соединенными Штатами высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.
Ракетная атака в Эрбиле произошла в момент, когда Вашингтон стремится завершить переговоры по возобновлению ядерной сделки 2015 года с Тегераном. Это соглашение было близко к заключению, пока Россия не выдвинула новое требование о том, чтобы ее торговля с Ираном была освобождена от санкций, связанных с Украиной, сообщили официальные лица изданию The Guardian.
В пригороде Киева при обстреле погиб американский журналист
В украинском городе Ирпень, в зоне боевых действий недалеко от Киева, убит американский журналист, еще один его коллега - ранен.
По информации корреспондентов France-Presse, которые утверждают, что видели тело, в машине с американцами находился один гражданин Украины. Он тоже был ранен при обстреле.
Ответственность за обстрел украинская сторона возложила на российских военных. Но точные обстоятельства произошедшего в районе, где была слышна неинтенсивная стрельба из стрелкового оружия и артиллерии, пока не ясны, отмечает AFP. Приводя информацию о пострадавших, информагентство ссылается на украинского хирурга-волонтера сил территориальной обороны Украины Данилу Шаповалова.
В документах, найденных при погибшем журналисте, указано имя Брента Рено - кинодокументалист из Нью-Йорка, которому было 50 лет. Среди бумаг есть и удостоверение от The New York Times, что привело к предположениям о работе Рено в этой газете. В редакции позднее заявили, что на момент гибели Брент Рено уже не являлся сотрудником издания. «Несмотря на то, что в прошлом он сотрудничал с The Times (самый недавний период – 2015 год), он не был аккредитован от газеты в Украине», - заявил заместитель главного редактора Клифф Леви. Он добавил, что Рено был талантливым фотографом и режиссером, который работал с The New York Times много лет.
От украинской стороны о гибели Брента Рено в Ирпене в воскресенье сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов. «Конечно, профессия журналиста предполагает риск, и гражданин США Брент Рено поплатился жизнью за попытку объяснить коварство, жестокость и безжалостность агрессора», - написал Небитов в Фейсбуке.
Экс-министр обороны Грузии стал рядовым украинской армии
Бывший министр обороны Грузии и лидер оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили стал рядовым Вооруженных сил Украины. Фотографию военного билета распространила телекомпания TV Pirveli.
О том, что Ираклий Окруашвили отправился в Украину, чтобы воевать против российской армии, стало известно в начале марта. Политик тогда написал в соцсетях: «Это наша война, и украинцы решают судьбу Грузии». Позже Минобороны Украины сообщило, что бывший министр обороны Грузии вместе с грузинскими добровольцами помогает бороться с российскими оккупантами, пишет SOVA.
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