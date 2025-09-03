Омбудсмен указал на возможное ненадлежащее обращение с задержанными на проспекте Руставели

Омбудсмен Грузии Леван Иоселиани, комментируя ситуацию с гражданами, задержанными на проспекте Руставели в Тбилиси, обратил внимание на грубое обращение и применение силы со стороны полицейских по отношению к участникам протеста.

«Применяемая при полицейских действиях сила должна быть пропорциональной и необходимой. По данному вопросу омбудсмен после дополнительного изучения примет соответствующие меры реагирования. Следует отметить, что вопрос пропорционального применения силы также является проблемным при проведении мероприятий в зданиях общих судов, где может иметь место превышение полномочий со стороны судебных приставов по отношению к гражданам. Аппарат после дополнительного изучения и оценки в рамках мандата также отреагирует на этот вопрос», – говорится в заявлении омбудсмена.

В том же тексте внимание уделяется информации, распространяемой в Facebook о состоянии здоровья одной из задержанных молодых женщин – дочери бывшего депутата от «Грузинской мечты» и кандидата в члены муниципального собрания Тбилиси Отара Чрдилели, Анны Чрдилели. С целью её маргинализации пропагандистские платформы после задержания обсуждали её проблемы со здоровьем, пытаясь таким образом объяснить участие дочери бывшего депутата «Грузинской мечты» в акциях против власти.

«Распространение информации о здоровье в такой форме грубо нарушает право на защиту персональных данных особой категории и унижает человеческое достоинство. Кроме того, оно усиливает существующие стереотипы относительно психического здоровья и провоцирует дискриминацию», – пишет омбудсмен.

Разглашение информации о психическом здоровье человека без его согласия является преступлением, а именно – незаконным распространением персональных данных или предоставлением доступа к ним иными способами, что причинило значительный вред. За это предусмотрено наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет либо лишения свободы на срок до трёх лет, пишет грузинская служба Радио Свобода.

Напомним, что накануне на проспекте Руставели были задержаны 23 демонстранта, которые, в частности, выразили протест против выводов спорной следственной комиссии, созданной правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения», а также против судебных приговоров в отношении проевропейских демонстрантов.