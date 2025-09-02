На проспекте Руставели в Тбилиси полиция задержала 16 демонстрантов

В Тбилиси полиция задержала 16 демонстрантов. Участники акции собрались сначала у здания парламента, а затем переместились на проспект Руставели. Они протестовали против публикации отчёта спорной следственной комиссии, созданной правящей партией «Грузинская мечта» для изучения деятельности правительства «Единого национального движения» в период президентства Михаила Саакашвили (2004–2012).

«Несмотря на неоднократные призывы сотрудников Министерства внутренних дел не препятствовать автомобильному движению, участники акции не подчинились законному требованию полиции. Исходя из этого, полиция задержала 16 человек в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Мы призываем участников акции выражать протест в рамках, установленных законом, и прекратить попытки собираться на проезжей части», – говорится в распространённом заявлении МВД.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как полиция просит демонстрантов «успокоить нервы» и задерживает граждан, в том числе женщин.

По информации оппозиционных активистов, полиция задержала 19 человек.