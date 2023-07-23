Опросы показали победу правых партий на выборах в Испании

Два опроса проголосовавших на парламентских выборах в Испании предсказали победу правоцентристской «Народной партии». Для формирования правительства ей понадобятся голоса радикально-правой партии Vox, следует из экзит-поллов.

Парламентские выборы в Испании прошли в воскресенье. Участки на большей части страны закрылись в 20 часов по местному времени (21 час МСК). Все голоса планируется посчитать к полуночи.

Согласно опросу Sigma Dos, «Народная партия» получает между 145 и 150 креслами. GAD3 дает партии 150 кресел.

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