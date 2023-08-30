Открылся 80-й Венецианский кинофестиваль

Один из самых ярких примеров такого сотрудничества – работа Шарлотты Рэмплинг с Лилианой Кавани над женским образом в фильме «Ночной портье». Самым трогательным моментом церемонии открытия стало вручение «Золотого льва» за карьеру 90-летней Лилиане Кавани. Чтобы вручить эту награду, на сцену вышла Шарлотта Рэмплинг. Встреча двух выдающихся женщин стала прекрасным зачином фестиваля, а в этот же день показали новый фильм Кавани «Порядок времени». Одну из главных ролей в этом фильме о переживаемом человечеством «конце света» сыграла Ксения Раппопорт.

Венецианский фестиваль в этом году первый среди всех своих конкурентов поднялся до порядкового номера 80. Он действительно старше всех остальных. Вспоминать о прошлом кинематографа будут энтузиасты программы «Венецианская классика». Они смогут посмотреть авторскую версию «Андрея Рублева» Андрея Тарковского, «Тени забытых предков» Сергея Параджанова, «Дни жатвы» Терренса Малика и «Охоту» Карлоса Сауры. Несколько старых картин иллюстрируют тему сотрудничества выдающихся режиссеров и актеров – «Портрет Джины» Орсона Уэллса с Джиной Лоллобриджидой, «Самая красивая» Лукино Висконти с Анной Маньяни, «Создания» Аньес Варда с Катрин Денев.

Еще несколько ветеранов представлены новыми работами: это прежде всего Вуди Аллен и Роман Поланский. Первый снял картину «Великая ирония» в Париже с группой французских актеров. А второй поставил «Дворец» – гротеск о новогоднем сборище миллионеров и тусовщиков; это еще одна версия «конца света»: тема, явно возбуждающая сегодняшний кинематограф. В интернациональном составе этой картины рядом с Джоном Клизом, Фанни Ардан и Микки Рурком присутствуют россияне – Антон Пампушный и Александр Петров, а также Илья Волох в образе российского посла. А вот еще один ветеран Уильям Фридкин немного не дожил до премьеры своего фильма «Военный трибунал по делу о мятеже на «Кейне»«: он тоже будет показан в Венеции вне конкурса.

Главная конкурсная программа производит двойственное впечатление. Чуть ли не половину ее составляют байопики – достаточно консервативный жанр. «Феррари» Майкла Манна рассказывает о знаменитом гонщике и основателе культового брэнда. «Маэстро» Брэдли Купера – о композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. «Присцилла» Софии Копполы – о жене Элвиса Пресли и о нем самом. И даже «Граф» Пабло Ларраина тоже своеобразный байопик, герой которого – Аугусто Пиночет, выведенный в образе бессмертного вампира.

С другой стороны, в венецианском конкурсе участвуют фильмы модных и радикальных режиссеров, таких как Йоргос Лантимос, Рюсукэ Хамагути и Мишель Франко. Наконец, в программе есть фантастические триллеры, комиксы и нуары – «Предчувствие» Бертрана Бонелло, «Догмен» Люка Бессона и «Убийца» Дэвида Финчера.

Как всегда, в конкурсе по максимуму представлено итальянское кино, итальянский фильм показан и на открытии фестиваля. Это «Капитан» де Анджелиса. Он поднимает проблему этики и гуманизма в эпохи истребительных и фанатичных войн. Командир подводной лодки Сальваторе Тодаро топит вражеский корабль, а потом, вопреки указаниям начальства, спасает членов его экипажа. Дело происходит в начале Второй мировой войны, но вполне актуализируется в сегодняшнем военно-политическом контексте.