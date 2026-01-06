Папуашвили не считает ЕС гарантом международного порядка после событий в Венесуэле

Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили прокомментировал события в Венесуэле, заявив о «крахе международного порядка», сложившегося после Второй мировой войны, и об утрате Евросоюзом роли глобального геополитического игрока.

В опубликованном в социальной сети посте Папуашвили подчеркнул, что главными целями грузинских властей остаются восстановление территориальной целостности и благосостояние населения, и в этих вопросах, по его словам, «нет места иллюзиям и сентиментам».

«Государство и власть, которые не признают территориальную целостность Грузии, никогда не могут быть друзьями грузинского народа – это фундаментальная истина», – написал он.

Венесуэла, наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией, признаёт независимость самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Это решение было принято в 2009 году при президенте Уго Чавесе и остаётся в силе до сих пор. Сирия, несмотря на смену власти и призывы Тбилиси, также не изменила своей позиции.

По словам спикера парламента, в условиях распада прежнего мирового порядка малые государства вынуждены искать собственные пути выживания. Он считает, что глобальные события, включая ситуацию в Венесуэле, «снимают маски» внутри общества и выявляют силы, которые выступают за приход к власти при внешнем вмешательстве. В этой связи Папуашвили заявил, что Грузия должна оставаться приверженной политике мира и не участвовать в сценариях, навязываемых извне.

«Наша задача сегодня остаётся неизменной – не повредить государству в шторме, поднятом большими державами, и безопасно привести его в тихую гавань», – отметил он.

Отдельно Папуашвили заявил о деградации роли Евросоюза, который, по его мнению, утратил способность эффективно реагировать на кризисы.

«Евросоюз как гарант международного порядка и мировой геополитический игрок больше не существует и, судя по всему, уже никогда таким не станет. Более того, выяснилось, что Брюссель, когда это выгодно, не гнушается извлекать пользу из разрушения мирового порядка и использовать его в своих интересах. Нарушение международного права в действиях ЕС в отношении Грузии – наглядное тому подтверждение», – написал он.

На заявление Папуашвили отреагировала один из лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия – Лело» Саломе Самадашвили. По её словам, «служители провинциальной автократии Иванишвили боятся сказать хоть слово о Трампе – спецоперацию в Венесуэле провёл Трамп, Мадуро судят в Нью-Йорке, а Папуашвили снова ругает Брюссель».

«В международных бурях выживает тот, у кого есть сильный союзник. Путь в Европейский союз дал нам шанс не повторить судьбу Первой республики и не остаться в одиночестве в борьбе за выживание. Этот шанс у народа отнял Иванишвили. Теперь же нам пытаются доказать, что якобы изолированная, лишённая друзей и союзников Грузия – это результат его «мудрой» внешней политики и формула спасения», – написала Самадашвили.

Напомним, 4 января Министерство иностранных дел Грузии также отреагировало на события в Венесуэле, опубликовав заявление на платформе X. В нём отмечалось, что Тбилиси внимательно следит за развитием ситуации в надежде, что дальнейшие процессы будут развиваться «в наилучших интересах венесуэльского народа».

В МИД Грузии также выразили надежду, что происходящие в Венесуэле события приведут к отмене признания Абхазии и т. н. Южной Осетии в качестве независимых государств, назвав это решение «грубым нарушением международного права».