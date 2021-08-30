Париж, Лондон и Берлин хотят создать «зону безопасности» в Кабуле

Франция, Великобритания и Германия предлагают создать в кабульском аэропорту зону безопасности для гуманитарных операций – в частности, для эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По словам французского президента, в списке остаются еще "несколько тысяч афганцев, которых мы хотим защитить", и которым при талибах угрожает опасность. Создание такой зоны позволило бы международному сообществу "сохранить давление" на талибов, считает Макрон.

В понедельник проект резолюции по этому вопросу будет представлен на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Президент Франции также подчеркнул, что для эвакуации людей из Кабула необходим диалог с представителями движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), которые захватили власть в Афганистане. Однако это не предопределяет их признания, заявил Макрон в интервью телеканалу TF1.



Талибы уже отклонили предложение Франции о создании зоны безопасности в аэропорту Кабула. Представитель движения Сохаил Шахин заявил, что Афганистан – независимая страна, и в этом нет необходимости. "Можем ли мы создать такую зону во Франции или Великобритании?" - задался вопросом представитель "Талибана" в эфире французской радиостанции France Inter.

Шахин утверждает, что "каждый афганец в любом случае сможет выехать за границу после 31 августа, если пожелает", для этого потребуются соответствующие документы, в частности, паспорт и наличие визы. Он также заявил, что у талибов нет черного списка людей, которых они собираются преследовать.

О том, что афганские талибы начали составлять чёрный список людей, которые помогали США и их союзниками, сообщило 19 августа агентство Reuters со ссылкой на экспертный доклад, составленный для ООН.

Талибы заняли Кабул 15 августа на фоне вывода из Афганистана войск США и их союзников. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. В кабульском аэропорту началась массовая эвакуация иностранных миссий и сотрудничавших с ними афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов.

Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан. Многие их союзники , в том числе Великобритания, Германия и Франция уже завершили эвакуацию своих граждан из Афганистана.