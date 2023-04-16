Новости
Пасха во время войны: несколько храмов в Украине попали под обстрел
Большинство православных христиан мира 16 апреля отмечает Пасху - один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось. Обе стороны конфликта сообщают об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день.
Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины - об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. «Россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого» - написал Лысак в телеграме.
Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в поселке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области - пострадала одна женщина.
В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и Дом культуры в Снигиревке. Российские военные все эти сообщения не комментируют.
Представители назначенных России властей Донецка в свою очередь заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора, в результате обстрела погибла женщина.
- Пасхальные богослужения прошли и в храмах автокефальной Православной церкви Украины, и Украинской православной церкви, которая, как утверждают украинские власти, полностью не порвала с Московской патриархией. Обе церкви провели богослужения на территории Киево-Печерской лавры - в разных храмах. К 29 марта монастырь УПЦ по распоряжению властей должен был покинуть Лавру, но этого не произошло. Тем не менее, власти не препятствовали богослужению этой церкви на территории лавры.
- Президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение на территории Киево-Печерской лавры. Он отметил, что главным символом Пасхи является победа правды, добра и жизни, и за эту победу сейчас борются украинцы.
- Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. На службу пришел российский президент Владимир Путин. В своем обращении Кирилл назвал войну в Украине «междоусобным конфликтом» и сказал, что будет молиться за «справедливый мир» между «братскими народами». Он также вновь сказал, что считает «Русью» территории как России, так и Украины.
- Папа римский Франциск во время обращения к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. Глава католической церкви сказал, что сегодня вспоминает «наших братьев и сестер в России и Украине», и призвал, чтобы «Господь был с ними и помог им достичь мира». Он призвал скорбеть о войнах, продолжающихся по всему миру, и молиться за жертв насильственной смерти от рук человека.
Другие новости дня
Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища
Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев.
«Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение», - считает Дадуев.
Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.
- В начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться оттуда в другие страны Европы. Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.
- В декабре «Ассамблея чеченцев Европы» заявила, что в один из чеченских беженцев был избит хорватскими полицейскими в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называется. Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.
- С января нынешнего года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. В конце прошлого года, когда уроженцы Чечни были задержаны в стране, погранконтроль между Хорватией и соседними странами ЕС еще сохранялся.
- Ряд стран ЕС ранее заявлял, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
Армянский гимнаст стал чемпионом Европы на проходящем в Турции соревновании
На проходящем в турецкой Анталии заключительном этапе Чемпионата Европы по спортивной гимнастике представляющий Армению Артур Давтян завоевал золотую медаль в опорном прыжке.
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Артур Давтян набрал 15 033 балла, став чемпионом Европы.
Еврокомиссия недовольна мерами Польши и Венгрии по зерну из Украины
Еврокомиссия заявила о недопустимости односторонних мер в сфере торговли после того, как Польша, а вслед за ней и Венгрия объявили о введении временного запрета на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца июня нынешнего года.
Решение в Варшаве и Будапеште связали с необходимостью защитить свой агросектор. При этом, как следует из заявления министра по делам развития и технологий Польши Вальдемара Буды, начавший действовать в субботу вечером запрет будет затрагивать и транзит продовольствия. Буда отметил, что с украинской стороной впоследствии будут проведены переговоры о создании системы, которая гарантирует, что товары будут лишь проходить через польскую территорию, но не попадать на местный рынок.
«Важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы», - говорится в распространенном в воскресенье комментарии Еврокомиссии. Там также подчеркнули, что «в трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС».
В связи с тем, что в результате российского военного вторжения в Украину оказались заблокированы некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна начало скапливаться в странах Центральной Европы. Это привело к снижению цен и ударило по продажам местных производителей.
В Польше ситуация оказалась непростой в политическом плане для правящей консервативной партии «Право и справедливость» в год выборов. Недовольство высказывают жители сельских районов, где поддержка партии обычно высока, отмечает агентство Reuters.
Министерство продовольствия и аграрной политики Украины заявило в субботу, что запрет Польши противоречит существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.
Сборная Грузии по хоккею выиграла у Исландии
Матч второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Грузии и Исландии завершился победой грузинской команды со счетом 4-1.
За Грузию отличились Артем Курбатов, Иван Маров, Данила Слесарев и Никита Букия.
Отметим, что сборная Исландии занимает 34-е место в мировом рейтинге, Грузии – 41-е.
Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею (группа А) проходят в Мадриде.
Премьер Японии пообещал усилить безопасность после атаки в Вакаяме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал «максимально» усилить безопасность после того, как днем ранее в него во время публичного мероприятия был брошен предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. При взрыве Кисида не пострадал.
В воскресенье в стране, в городе Каруидзава, принимают глав МИД Группы семи (G7). «В то время, когда высокопоставленные официальные лица со всего мира приезжают с визитами, Япония в целом должна прилагать максимальные усилия для обеспечения безопасности», - сказал Кисида журналистам.
Комментируя происшествие в городе Вакаяма 15 апреля, глава японского правительства назвал «непростительным» то, что атака была совершена во время предвыборной кампании. «Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии - никогда нельзя прощать», - сказал он.
Мотивы атаки до сих пор не ясны. Подозреваемого задержали на месте. По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, предположительно, второе взрывное устройство. Когда Кимуру схватили, он бросил этот предмет. О пострадавших в результате нападения не сообщается. Премьер-министра безопасно эвакуировали.
Подобные атаки крайне редки в Японии. Но в июле 2022 года жертвой покушения в городе Нара стал экс-премьер Синдзо Абэ. В него стреляли, когда он выступал с предвыборной речью. Позднее Абэ скончался в больнице, несмотря на усилия врачей спасти ему жизнь.
На 23 апреля в Японии запланирован этап региональных выборов. Граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.
Германия закрыла три последние действовавшие АЭС
В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Он до сих пор вызывает дискуссии и среди немецких политиков, и в обществе в целом.
Первая атомная электростанция в Германии начала работу в 1961 году. В 2000-х годах в стране было 19 АЭС, которые вырабатывали до трети всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме правительство Ангелы Меркель заявило, что атомная энергетика слишком опасна, и приняло план поэтапного отказа от нее.
Последние три реактора на электростанциях «Исар 2» в Баварии, «Некарвестхайм 2» в Баден-Вюртемберге и «Эмсланд» в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России в результате наложенных Евросоюзом санкций, их эксплуатацию несколько продлили.
В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия «Зеленых», к которой принадлежит и министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от нее ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии.
Представители Свободной демократической партии Германии, к которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считают, что отказ от АЭС приведет к удорожанию электроэнергии. По их мнению, даже в случае полного отключения всех нынешних АЭС Германия не должна прекращать исследования в области атомной энергетики и, возможно, ученые смогут разработать более безопасные и эффективные решения в этой сфере.
Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от «мирного атома». 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.
Мы - главные враги Путина: Саакашвили ответил Навальному
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили ответил российскому оппозиционеру Алексею Навальному. На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что у него с Навальным есть две общие черты: ненависть к коррупции и то, что они «оба являются главными врагами Владимира Путина».
«С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели», - написал Саакашвили.
SOVA напоминает, что 13 апреля российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии, выступил в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, также являющегося заключенным и находящегося на лечении под конвоем в одной из тбилисских клиник. В соцсетях Навальный отметил, что из-за мести экс-президенту пострадает вся Грузия.
В Киеве сообщили о возвращении в ходе «Пасхального обмена» 130 пленных
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в результате обмена 130 украинцев.
«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой», - написал Ермак в телеграм-канале в воскресенье.
Российская сторона об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщала, отмечает РБК.
До этого об обмене пленными между Украиной и Россией сообщалось 7 марта. В Украину вернулись 130 человек. В Киеве тогда отмечали, что большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения. Минобороны России заявило в начале марта о возвращении 90 военнослужащих.
В ходе беспорядков в Судане погибли как минимум 56 человек
В Судане в ночь на воскресенье продолжилось вооруженное противостояние между регулярной армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». За ночь погибли не менее 56 человек, около 600 получили ранения.
Агентство Reuters со ссылкой на Суданский союз врачей уточняет, что 56 погибших - только гражданские лица. Число погибших военных неизвестно, журналисты говорят о «десятках».
Армия Судана нанесла авиационные удары по базам «Сил быстрой поддержки» в Омдурмане - пригороде столицы страны Хартума. В столице и пригородах, по сообщениям местных жителей, слышны звуки тяжелой артиллерии.
Главнокомандующий суданской армией генерал Абдель Фаттах Аль-Бурхан в комментарии телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что готов к переговорам с «Силами быстрой поддержки», но если те не согласятся сложить оружие, в Хартум будут введены войска из других регионов страны. В ответ командующий «Силами быстрой поддержки» генерал Мохаммед Хамдан Дагало, известный под позывным Хемедти, назвал Аль-Бурхана «лжецом и преступником» и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он «умрет как собака». Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.
Авиакомпания Saudia сообщила, что под обстрел попал аэропорт Хартума, был поврежден один из ее самолетов. Сейчас большинство авиакомпаний отменили рейсы в Хартум. Государство Чад закрыло свою границу с Суданом.
«Силы быстрой поддержки» - военизированное формирование, не входящее в состав регулярной армии Судана и не подчиняющееся его министерству обороны. В 2019 году оно поддержало военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончиться к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Два подростка погибли при обстрелах Николаевской области
В ночь на воскресенье российские войска нанесли удары по Запорожской и Николаевской областям Украины. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и дом культуры в Снигиревке. Удар, по данным Кима, был нанесен зенитно-ракетными системами С-300.
В поселке Камышеваха Запорожской области от обстрелов пострадала церковь. Служба в ней не проводилась, людей внутри не было.
В самом Запорожье была обстреляна зеленая зона. По сообщению главы местной военной администрации Юрия Малашко, объем повреждений от взрывной волны устанавливается.
Временно исполняющий обязанности главы так называемой «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что обстрелам с украинской стороны подвергся Донецк. По его заявлению, пострадало шесть человек, одна женщина погибла. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.
В Финляндии запущен крупнейший в Европе ядерный реактор
В Финляндии в ночь на воскресенье запущен в эксплуатацию крупнейший в Европе ядерный реактор. Он стал третьим энергоблоком атомной электростанции на острове Олкилуото.
Мощность реактора - 1600 гигаватт. Он покроет 14 процентов энергопотребления страны. С введением его в эксплуатацию АЭС Олкилуото будет производить 30 процентов всей финской электроэнергии. Финские энергетики надеются, что это приведет к снижению цен на электричество и уменьшению импорта электроэнергии из соседних стран - Норвегии и Швеции. В год реактор будет производить 12 тераватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, например, для отопления 5,2 миллионов квартир.
Строительство реактора началось в 2005 году. Первоначально его запуск планировался на 2009 год, но много раз переносился из-за технических сложностей.
Запуск реактора также полностью покроет дефицит, вызванный остановкой импорта электроэнергии в Финляндию из России. В мае 2022 года российская государственная компания «Интер РАО» прекратила поставки электричества в Финляндию, поскольку из-за санкций, наложенных на Россию Евросоюзом после ее вторжения в Украину, Финляндия больше не оплачивала импорт.
- Вопрос об атомной энергетике остается дискуссионным в Европе. В субботу, 15 апреля, Германия закрыла последние работавшие в стране АЭС. Другие европейские страны - например, Швеция, Франция и Великобритания - напротив, планируют новые разработки в этой области.
Православный мир отмечает Пасху – Воскресение Христово
Православный мир отмечает древнейший и самый главный христианский праздник – Пасху. В его основе лежит евангельское повествование о чудесном воскресении распятого на кресте Иисуса Христа. Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня состоялась традиционная церемония схождения Благодатного огня. Позже священное для православных христиан пламя было доставлено в разные уголки планеты, в том числе в Тбилиси.
В Храме Святой троицы в Тбилиси состоялась пасхальная литургия, на которой присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе и генсек «Грузинской мечты», а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На богослужении была зачитана эпистола Католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, где глава ГПЦ призвал позаботиться об обеспечении мира в Грузии, пишет SOVA.
«Веками наша страна отражала нашествия врагов и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период, и наш долг - позаботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и благополучии страны, создать основу мирного сосуществования с нашими братьями абхазами и осетинами. Попрошу Господа взглянуть на Грузию милостивым оком и уберечь нас от великих бед и испытаний».
Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна
Правительство Польши приняло решение ввести временный запрет на импорт зерна и ряда других продовольственных товаров из Украины. Об этом сообщается на сайте кабинета министров страны.
Согласно постановлению, которое опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года. В перечень товаров, которые запрещается ввозить, вошли зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.
Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша остается неизменным другом и союзником Украины и продолжит всецело поддерживать ее, но в задачу руководства каждого государства входит в первую очередь защита интересов его граждан. Качиньский также сказал, что украинская сторона уже уведомлена о решении польского правительства.
Ранее министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телус и Николай Сольский провели встречу, на которой обсудили контроль над экспортом зерна из Украины в Польшу. Сообщалось, что Украина готова снизить и даже временно полностью остановить экспорт своего зерна в Польшу, при этом транзит некоторой продукции через страну останется возможным.
Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением правительства Польши. В заявлении говорится, что запрет распространяется в том числе на транзит продукции через страну. В ведомстве также отметили, что решения польской стороны противоречат договоренностям, которые стороны достигли ранее.
«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к потребностям польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения», – сказано в заявлении министерства.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз продуктов из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. Изначально предполагалось, что основная часть украинского зернового экспорта через Польшу и другие приграничные страны будет направлена дальнейшим потребителям, в том числе в страны Азии и Африки. Однако на деле в Польше, а также Венгрии и Румынии оседало большое количество украинской продукции.
- Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у местной продукции снизилась конкурентоспособность. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран, в том числе Польши.
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек
Жертвой пожара на плато Нуцубидзе в Тбилиси стал один человек, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По имеющейся информации, погибла пожилая женщина, которая в момент возникновения пожара находилась дома одна.
Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Жители Казани сообщили о взрыве в районе танкового полигона
Жители Казани сообщили в соцсетях, что слышали звуки взрыва в районе танкового полигона в южной части города. Об этом пишет издание Inkazan.
В телеграм-канале «В Татарстане поймут» пишут о двух очагах пожара под Казанью.
В пресс-службе МЧС изданию Inkazan заявили, что в экстренные службы не поступало никаких сообщений о взрывах, хлопках или возгораниях в южной части города.
Зеленский ввел санкции против Акинфеева и дочери Шойгу
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении санкций в отношении более чем 400 физических лиц и 241 компании, связанных с Россией.
Первым указом вводятся ограничения против 82 российских и белорусских спортсменов, среди них: хореограф по фигурному катанию Илья Авербух, бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер Сергей Овчинников, гимнастка Светлана Хоркина, пловец Антон Чупков, хоккеист Александр Кожевников и другие. Также под санкции попала дочь министра обороны России Ксения Шойгу, которая является президентом Федерации триатлона России.
Второй указ вводит ограничения против 351 физического лица и также 254 организаций, которые предоставляют услуги в области информационных и цифровых технологий. Среди них – «Яндекс», «Рамблер» и VK.
Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и другие меры.
Число погибших в результате удара по Славянску выросло до 11
Число погибших в результате ракетного удара по городу Славянск Донецкой области выросло до 11. Из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
Среди погибших – двухлетний ребенок, который умер в машине скорой помощи после того, как его достали из-под завалов. 21 человек получил ранения. На месте продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди, сказал Кириленко.
Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Славянска: «Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал Зеленский.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Из молельни, находящейся над местом погребения Иисуса, Благодатный огонь вынес Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины.
Небесный огонь сошел в храме Гроба Господня в 15:54 по тбилисскому времени, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Паломники из разных стран съехались в храм Воскресения Христова, чтобы присутствовать при снисхождении Благодатного огня. Среди них и паломники из Грузии.
Благодатный огонь впервые снизошел в Иерусалимском храме Воскресения Христова в III веке.
В Дрездене 15000 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
В Дрездене полиция потребовала эвакуироваться из домов приблизительно от 15 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщил таблоид Bild.
Взведенная 250-килограммовая бомба американского производства была найдена при строительных работах в западной части города. Она должна быть разминирована на месте. На время работы саперов жители соседних нескольких кварталов должны были покинуть свои дома. Для них были открыты временные убежища.
Движение в районе было перекрыто, под ограничения попал участок железной дороги. Из-за этого задерживаются пассажирские поезда и городской общественный транспорт, и отменен утренний проезд специального поезда на фестиваль паровозов.
- Старый город Дрездена, считавшийся одним из самых красивых в Европе до середины ХХ века, был практически полностью уничтожен при бомбардировках в феврале 1945 года, во время Второй мировой войны. В результате двухдневного налета были разрушены до половины городских зданий, погибли около 25 тысяч человек.
Из-за стрельбы с азербайджанской стороны работа Сотского рудника приостановлена
Азербайджанская сторона ночью и сегодня утром открывала огонь в направлении Сотка Гегаркуникской области Армении. В частности, обстрелу подвергся район Сотского золотого рудника, работа рудника была приостановлена. Эту информацию в беседе с Радио Азатутюн подтвердила представитель компании «ГеоПроМайнинг Голд» Рузанна Григорян.
«Выстрелы раздавались между 19:00 и 23:00 вечера, в результате чего работа шахты была временно остановлена. Ночью обстановка была спокойной, эвакуации не было. Утром стрельба возобновилась, компания приняла решение приостановить работу шахты и эвакуировать сотрудников. На данный момент шахта не работает. Ситуация меняется ежечасно», - уточнила Рузанна Григорян.
По словам представителя Сотского рудника, пострадавших нет.
Информацию о стрельбе в районе Сотского рудника в беседе с Радио Азатутюн подтвердил и один из местных жителей.
Министерство обороны пока не дает четкой информации о стрельбе. В ответ на вопрос, стреляли ли азербайджанцы, представитель Минобороны сказал следующее: «В случае интенсивных нарушений режима прекращения огня противником, Минобороны распространяет сообщение, в том числе и о пострадавших».
На уточняющий вопрос, был ли обстрел или хотя бы одиночный выстрел, если работа шахты «Сотк» была приостановлена, представитель Минобороны ответил так: «Я уже прокомментировал, мы распространяем сообщения об интенсивном нарушении».
Глава общины Сотк Севак Хачатрян уклонился от ответа на вопрос о выстрелах, посоветовав обратиться в Минобороны.
Власти Ингушетии отчитались об убийстве четырех подозреваемых в нападениях на силовиков
В Ингушетии убиты четверо причастных к нападениям на правоохранителей, еще два человека арестованы. О ком именно идет речь, неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, подозреваемые были убиты в ходе перестрелки – где и когда она произошла, неизвестно. Власти утверждают, что нападавшие якобы объявили себя сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
Сообщается, что за пособничество нападавшим задержаны девять жителей Ингушетии и Чечни. При этом режим антитеррористической операции, объявленный 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии, продолжает действовать. Сколько человек сейчас находятся в розыске – не сообщается.
По данным Кавказ.Реалии, изначально в розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева нашли 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан еще один из разыскиваемых, 22-летний Амир Боков, на следующий день государственные СМИ написали, что силовики задержали четвертого нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. Таким образом, в розыске по делу о серии перестрелок в Ингушетии оставались еще два человека: 33-летний Амирхан Гуражев и 35-летний Адам Оздоев.
- В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. 3 апреля неизвестные обстреляли сотрудников полиции в селе Гвардейское, один сотрудник был ранен. Затем в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района вновь произошла перестрелка – трое полицейских погибли, еще восемь были ранены.
- У родственника предполагаемого боевика, ранее задержанного в Чечне, нашли оружие, он задержан. Силовики сообщили об обнаружении ручной гранаты в машине 21-летнего Арби Бабуева, который, как сообщается, приходится двоюродным племянником задержанного ранее в Чечне Рамзана Бабуева.
- 6 апреля в Малгобекском районе Ингушетии были задержаны брат и два дяди погибшего Мовсара Коттоева. У них нашли боеприпасы и взрывные устройства, против них возбудили дело по статье о незаконном хранении взрывчатки.
- Также одного из задержанных подозревают в пособничестве участникам нападений на полицию – сообщается, что это 70-летний Лечи Коттоев. О его задержании телеграм-каналы сообщали 4 апреля, по версии силовиков, он укрывал подозреваемых на протяжении трех дней.
В Судане военизированная группировка захватила президентский дворец
В столице Судана Хартуме 15 апреля происходят столкновения между армией и военизированной проправительственной группировкой «Силы быстрой поддержки». Она сообщила о захвате президентского дворца и резиденции главы вооруженных сил - армия это отрицает.
В начале недели «Силы быстрой поддержки» объявили мобилизацию, военные назвали эти действия незаконными. Как передает агентство Reuters, в Хартуме и пригородах слышны выстрелы.
«Силы быстрой поддержки» объявили, что военные окружили одну из их баз и открыли огонь из тяжелых вооружений. Они назвали случившееся «грубым нападением», которое «должно быть осуждено». Организация утверждает, что заняла аэропорты Хартума, города Эль-Обейд на западе и Мероэ на севере Судана.
Армия заявляет, что была атакована «Силами быстрой поддержки» в нескольких регионах страны. Организация обвиняет в том же армию. Сообщается, что по штабу «Сил» в Хартуме был нанесен авиаудар. Число погибших в результате столкновений пока не известно, в аэропорту Хартума два человека убиты в результате попадания снаряда в гражданский самолет.
«Силы быстрой поддержки» в 2019 году поддержали военный переворот, в результате которого был отстранен от власти авторитарный президент Судана Омар аль-Башир. В 2021 году организация, в которой состоит около 100 тысяч человек, поддержала второй военный переворот, отложивший передачу власти гражданской администрации.
Руководитель организации Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) занимает пост заместителя председателя правящего страной Суверенного совета. Он заявлял, что сожалеет о перевороте 2021 года, и выступил за переход власти к гражданской администрации.
Армия и гражданские чиновники в свою очередь требуют, чтобы «Силы быстрой поддержки» были включены в состав вооруженных сил. Переговоры об этом должны были закончится к 1 апреля, однако запланированное подписание соглашения было перенесено на неопределенный срок.
- Посольство России в субботу рекомендовало российским гражданам оставаться дома и не подходить к окнам. Там сообщают, что бои в столице идут у президентского дворца, главного армейского командования, аэропорта, центрального рынка, а также вблизи военных баз на юге города.
- В 2022 году Дагало посещал Москву и высказывался в поддержку строительства российской военной базы на Красном море. Строительство базы было согласовано Омаром аль-Баширом незадолго до переворота 2019 года.
- В Судане действует российская группировка ЧВК «Вагнер». Она обучала местных военных. Сотруднику связанной с ней компании по добыче золота на этой неделе было предъявлено обвинение в контрабанде.
Тимур Джинджолия назначен гендиректором РУП «Черноморэнерго»
Приказом Министерства экономики Абхазии генеральным директором РУП «Черноморэнерго» назначен Тимур Джинджолия, работавший с 2007 года директором МУП сухумской администрации «СУЭС», а в системе электроэнергетики – с 1996 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики самопровозглашенной республики.
Рамин Зингишвили освобожден от исполнения обязанностей гендиректора «Черноморэнерго». С просьбой об освобождении от исполнения обязанностей руководителя «Черноморэнерго» он неоднократно обращался, в том числе в феврале и апреле 2023 года. Это решение никак не связано с вопросом передачи перепадной ГЭС-2 в аренду.
С учетом существующего дефицита электроэнергии, восстановление перепадных ГЭС (1, 2, 3) является приоритетным.
В соответствии с распоряжением премьер-министра, Минэкономики во взаимодействии с Госкомимуществом и РУП «Черноморэнерго» проводит оценку технического состояния перепадной ГЭС-2, пишет информагентство «Апсныпресс».
Также ведется разработка проекта договора аренды имущественного комплекса, который должен включать в себя положения о сохранении государственной собственности на объект, обязательства по его реконструкции, эксплуатации, поддержанию технического состояния и передачи части вырабатываемой электроэнергии в энергосистему республики.
Турции передали гуманитарную помощь, собранную в Абхазии
«Гуманитарный груз, собранный в Абхазии для пострадавших от землетрясения, передали турецкой стороне», - сообщил информагентству «Апсныпресс» депутат парламента Инар Гицба.
«В общей сложности, было доставлено около 200 тонн гуманитарного груза. Основная масса – это продукты питания: мука, сахар, крупы, подсолнечное масло и вода», – отметил депутат.
Гицба также подчеркнул, что абхазская делегация посетила несколько городов, пострадавших вследствие мощнейшего землетрясения, и увидела чудовищные последствия стихийного бедствия. По словам Инара Гицба, особую роль в организации доставки гуманитарной помощи пострадавшим оказали полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба и председатель Федерации абхазских культурных центров Мурат Махария.
В состав гуманитарной миссии от самопровозглашенной республики входят депутаты парламента Аслан Лакоба, Алхас Барциц, Инар Гицба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. В сборе гуманитарного груза принимали участие жители республики, бизнесмены и правительство.
Форум