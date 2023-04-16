Пасха во время войны: несколько храмов в Украине попали под обстрел

Большинство православных христиан мира 16 апреля отмечает Пасху - один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось. Обе стороны конфликта сообщают об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день.

Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины - об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. «Россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого» - написал Лысак в телеграме.

Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в поселке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области - пострадала одна женщина.

В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и Дом культуры в Снигиревке. Российские военные все эти сообщения не комментируют.

Представители назначенных России властей Донецка в свою очередь заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора, в результате обстрела погибла женщина.