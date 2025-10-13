Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с другими мировыми лидерами примут участие в Саммите мира по Ближнему Востоку.

Сообщается, что приглашение оба лидера получили и приняли от президента США Дональда Трампа и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.

Алиев прибыл в Египет накануне. Его встретили министр молодёжи и спорта Египта Ашраф Субхи и другие официальные лица. О визите Пашиняна его пресс-служба сообщила утром в понедельник.

Кроме лидеров США и Египта, в Шарм-эль-Шейх прибудут, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Иордании Абдалла II, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль Сани, король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Кипра Никос Христодулидис и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Израиль и ХАМАС на саммите представлены не будут. Ожидается участие главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Грузия в списке участников не значится.

Группировка ХАМАС, признанная террористической в США и ЕС, сегодня утром начала освобождать израильских заложников – в рамках реализации мирного плана, предложенного Трампом. В ответ на отвод израильских войск с ряда позиций в секторе Газа ХАМАС обещал освободить всех удерживаемых живых заложников и передать тела погибших. В обмен Израиль должен отпустить около 250 палестинцев, осуждённых на пожизненные сроки, и ещё около 1700 человек, задержанных после начала войны в Газе.

Трамп уже прибыл в Израиль. Ожидается, что он выступит в Кнессете и встретится с семьями заложников. Затем он отправится в Шарм-эш-Шейх.