Патрушев: кое-где на Западе легализуют браки с животными

Секретарь Совета безопасности России, один из самых влиятельных людей в окружении Владимира Путина, Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам" заявил, что на Западе "организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей".

По словам Патрушева, на Западе происходит "планомерный подрыв нормальных гендерных отношений", отца и мать "переименовывают в родителей номер один и два", а кое-где "дело доходит до легализации браков с животными". Где именно, по его мнению, происходит последнее - Патрушев не уточнил.

Браки с животными не легализованы ни в одной стране Запада. Журналист Илья Шепелин предположил, что источником информации для главы Совбеза стал сатирический сайт фейковых новостей "Панорама". Он в 2018 году сообщал, что суд в Швеции якобы разрешил брак женщины и коня, после чего "новость", не имеющую отношения к реальности, перепечатал ряд других сайтов.

Тема якобы имеющей место легализации зоофилии или педофилии в странах Запада нередко звучит в заявлениях российских политиков, выступающих за "традиционные ценности". Известность получило высказывание депутата Госдумы от партии "Родина" Алексея Журавлёва о том, что в Дании любой желающий якобы может изнасиловать в борделе черепаху.

Большая часть интервью Патрушева посвящена критике стран Запада и их внешей политики. В частности, в нём звучат обвинения в адрес США в том, что они "агрессивно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств" и в том, что они "являются основными зачинщиками беспорядка в мире". Звучит и критика в адрес англичан, которые якобы хотят "под новой вывеской «глобальной Британии» старыми методами строить свою империю". "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнёт" - говорит секретарь российского Совбеза. "Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов" - сетует он. Патрушев критикует также Японию, ЕС и Украину.