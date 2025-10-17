Педагоги русского языка из Грузии прошли повышение квалификации в Санкт-Петербурге

Педагоги русского языка из Грузии в августе прошли двухнедельные курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщило издание Qartli.ge со ссылкой на одну из преподавательниц из города Гори. Из её публикации следует, что отбор и организация поездки педагогов были осуществлены при содействии преподавателя кафедры русского языка Горийского университета.

«В рамках программы мы посещали лекции и мастер-классы с практическими заданиями, познакомились с современными технологиями (искусственный интеллект, сленги), в том числе с лингводидактическими играми и анализом короткометражных фильмов», – пишет педагог горийской школы №8.

Преподаватель отмечает, что учебный курс сопровождался культурной программой: «Театр, музеи, дворцы, Эрмитаж, музей Фаберже, прогулка на корабле и развод мостов, а также множество других исторических и культурных достопримечательностей…»

«Искренне радуюсь и восхищаюсь усердием, трудом и успехом всех, кто находится в процессе постоянного развития и стремится быть профессионалом своего дела. Благодарю всех, кто порадовался моему успеху», – пишет педагог.

Информация вызвала негативные отклики в соцсетях: «На самом деле их отправили на курсы переподготовки по промывке мозгов нового поколения»; «А по истории им тоже не проводили "тренинги"?»; «Если из Гори, где российская оккупационная линия проходит в нескольких километрах, «педагог» едет в Россию — такая страна не только не обречена на спасение, но и не заслуживает того, чтобы выжить!..»

Курсы были организованы при поддержке фонда «Русский мир», Россотрудничества и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

Как сообщается на сайте «Русского мира», повышение квалификации прошли 85 учителей из 29 стран. В их числе, помимо Грузии, самопровозглашённые республики Абхазия и Южная Осетия, а также Египет, Германия, Греция, Индия, Иран, Италия, Камерун, Китай, Ливия, Монголия, Нигерия, Объединённые Арабские Эмираты, Румыния, Сербия, Словакия, Турция и Франция, а также ряд стран СНГ.

«Вы будете повышать квалификацию в лучшем городе мира — городе Пушкина, Достоевского и Бродского», — заявил первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков, обращаясь к участникам программы.

Аффилированные с российскими госструктурами организации в Грузии периодически реализуют программы стажировок, набор абитуриентов на бесплатное обучение в России и популяризацию русского языка.

В июне текущего года новый руководитель Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов заявил, что диппредставительство продолжит работу над «продвижением русского языка».

5 и 6 сентября в Тбилиси прошёл тренинг, посвящённый «актуальным вопросам преподавания русского языка».