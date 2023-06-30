Пентагон: нам не известно о решении передать Украине системы ATACMS

Пентагон заявил, что ему ничего не известно о скором решении по вопросу о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Это заявление прозвучало после сообщения издания The Wall Street Journal о том, что Вашингтон рассматривает передачу этих ракет Киеву в ближайшее время.

«Мне нечего сообщить о ATACMS, и я определенно не знаю о каких-либо решениях, связанных с передачей в ближайшее время систем ATACMS», — заявил на брифинге для прессы официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Киев давно стремится получить тактические ракетные комплексы ATACMS, дальность действия которых составляет около 300 километров, утверждая, что эти ракеты помогут украинской армии наносить удары по российским войскам, находящимся далеко за линией фронта. В частности, в аннексированном Крыму, который Россия использует в качестве базы для запуска беспилотников, отмечает издание.

Ранее, напоминает газета, Вашингтон категорически отказывался передавать ракеты ATACMS, отчасти из опасений, что Украина может наносить удары по территории России, что приведет к еще большей эскалации конфликта.

Украина не раз говорила, что в обмен на поставку современных вооружений, в частности ракет ATACMS и истребителей, готова отказаться от их применения по целям на территории России - не уточняя, включены ли в их число цели на оккупированных территориях и в аннексированном Крыму.

Российские власти заявляют, что поставляя оружие в Украину, НАТО «играет с огнём».