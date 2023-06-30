Во Франции во время беспорядков задержано более 600 человек

Во Франции задержаны 667 человек в ходе продолжающихся третью ночь массовых беспорядков после гибели в пригороде Парижа 17-летнего подростка, которого застрелил дорожный полицейский. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Алжирец по происхождению Наэль М. во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулём автомобиля за нарушение правил и застрелен. Полицейские поначалу заявили, что водитель пытался сбить их, но на опубликованном позже видео происшествие выглядит иначе: во время проверки автомобиля один из полицейских держит водителя под прицелом. Когда автомобиль трогается с места, полицейский производит выстрел и попадает водителю в грудь.

38-летний полицейский, выстреливший в водителя, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство «необъяснимым и непростительным». Он призвал прекратить насилие и проявить спокойствие, «чтобы справедливость могла победить».

В четверг вечером в Нантере, где родился и жил Наэль, тысячи демонстрантов приняли участие в акции протеста, требуя справедливого наказания полицейским. Однако мирная акция быстро переросла в беспорядки и столкновения полицией. Насилие и беспорядки распространились на несколько городов Франции и даже Бельгию. В Брюсселе арестованы 15 человек.

Нападениям подверглись полицейские участки в Реймсе и городе По, сообщил телеканал BFMTV. В Марселе полиция применила гранаты со слезоточивым газом во время столкновений с демонстрантами, сообщила городская газета La Provence. На площади Шатле в Париже разграблены магазины, произошли стычки с полицией. В Нанте автомобиль протаранил супермаркет.

Участники протестов поджигают автомобили и мусорные контейнеры. В Тулузе несколько пожаров зафиксированы в квартале многоэтажных домов, где проживают более 35 тысяч человек, в основном выходцев из Северной Африки. На подавление беспорядков брошены 40 тысяч полицейских. Власти мобилизуют спецназ. Он уже направлен в Тур, Авиньон, Нант и Тулузу, сообщили в полиции.

В городах Кламар, Компьен и Нейи-сюр-Марн ночью введён комендантский час.

По данным МВД Франции, в ходе беспорядков пострадали 249 полицейских.