Пентагон подтвердил, что в Украине сбили ракету «Кинжал»

Министерство обороны США подтвердило, что в Украине была сбита российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Украинские военные сделали это с помощью американской системы ПВО «Пэтриот». Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.

Ранее 6 мая об уничтожении ракеты «Кинжал» сообщил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук. По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая. Ракету выпустил «МиГ-31К» с территории России. Она был сбита ПВО «Пэтриот» в небе над Киевской областью.

Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей «Кинжал», и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.

Российские вооружённые силы не комментировали сообщения о сбитой ракете и информацию Пентагона.

В августе 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно обнаружить или перехватить.