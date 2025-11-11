Перестрелка в Абхазии: ранены пять человек

В сухумском районе ВИЭМа 11 ноября произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД самопровозглашённой республики Абхазия, ранены пять человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, по факту происшествия объявлен план-перехват. По информации МВД, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание лиц, причастных к инциденту. Ситуация «находится на личном контроле президента» Бадры Гунба.

По данным ряда телеграм-каналов, перестрелка могла быть покушением на «вора в законе» Рауля Барцба (известного в криминальных кругах как «Пыза»). По предварительной информации, инцидент произошёл во время похоронной процессии.

По данным из соцсетей, Барцба получил ранение.

Ранее СМИ утверждали, что Барцба возглавлял гудаутский криминальный клан, в который входили расстрелянные в 2019 году Астамур Шамба и Алхас Авидзба.