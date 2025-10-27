В Грузии движение «Площадь Свободы» представило «план нового этапа демократического сопротивления»

Лидер движения «Площадь Свободы» Леван Цуцкиридзе вместе с другими членами его команды представил «10-пунктный план нового этапа демократического сопротивления». На пресс-конференции у первого корпуса Тбилисского государственного университета он заявил, что этот план важен для того, чтобы «сопротивление стало ещё сильнее» и для того, чтобы вывести его на новый уровень.

План «Площади Свободы» включает:

Совместно с единомышленниками объехать Тбилиси и регионы Грузии, чтобы донести правду до ещё большего числа людей и способствовать созданию районных и гражданских советов. Созвать к концу года масштабное гражданское собрание для обсуждения дальнейших шагов борьбы и поддержки видения и плана переходного периода. В течение ближайших 30 дней представить «программу свободы для Грузии», в которой будут изложены все важные реформы и шаги, необходимые для перехода от авторитаризма к восстановлению демократии. В ближайшие 30 дней опубликовать обновлённую доктрину национальной безопасности Грузии, включающую видение политики мира как на национальном, так и на региональном и международном уровнях. По словам Цуцкиридзе, партия «Грузинская мечта» годами не обновляла стратегию безопасности, хотя постоянно говорит о мире. В ближайшие дни поэтапно представить членов команды «Площади Свободы», которые обладают опытом и профессионализмом для управления ключевыми государственными сферами. Начать публичную кампанию по сбору подписей в поддержку закона о люстрации. Учредить Национальный фонд демократии, чтобы усилить международную поддержку и активнее вовлечь грузинскую диаспору за рубежом в дело спасения демократии в Грузии. Создать Совет внешней политики для усиления международного давления на «Грузинскую мечту» и лучшей координации усилий. В совет предложат войти представителям различных политических партий, пятому и четвёртому президентам Грузии (Саломе Зурабишвили и Георгий Маргвелашвили), а также бывшим дипломатам. Цель совета – совместная выработка позиций и политических решений для международной арены. Для дальнейшего укрепления и повышения значимости грузинского вопроса в международной повестке дня в Европейском Союзе будет создана постоянная международная конференция высокого уровня по продолжающемуся кризису в Грузии, где на самом высоком уровне будет регулярно обсуждаться то, что необходимо сделать для спасения демократии в Грузии. Для прозрачности и подотчётности каждую неделю, по вторникам, в течение ближайших двух месяцев команда «Площади Свободы» будет отчитываться перед людьми и вести с ними диалог у Тбилисского государственного университета.

«Площадь Свободы», созданная как политическая сила за несколько недель до парламентских выборов 2024 года и участвовавшая в прошлогодних выборах в составе коалиции, сформированной вокруг партии «Лело», по-прежнему функционирует как движение. Государство создаёт бюрократические препятствия для регистрации движения в качестве партии.

Несмотря на то, что движение ещё не зарегистрировано как партия, Антикоррупционное бюро через суд требует от его членов предоставить документы, которые обязаны предоставлять политические партии.

«Площадь свободы» сотрудничает с рядом проевропейских сил, в том числе с партией «Федералисты» и пятым президентом Саломе Зурабишвили.