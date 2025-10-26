Шествие от тбилисской площади Республики до здания парламента Грузии провели сторонники оппозиции в годовщину парламентских выборов 2024 года. Акция, которая была анонсирована на фоне значительных ограничений «антимитингового законодательства», прошла под лозунгом «До конца, до победы!».

Среди участников марша – лидеры оппозиционных партий и движений, а также родственники задержанных и осуждённых участников проевропейских акций.

«Спустя год после того, как «Грузинская мечта» решила отобрать у нас не только голоса, но и будущее, полагая при этом, что мы разойдёмся, мы собираемся сегодня, чтобы заявить: мы никуда не уходили, мы здесь и продолжим борьбу до тех пор, пока не будут выполнены требования народа», – заявил лидер движения «Площадь свободы» Леван Цуцкиридзе.

Шествие завершилось у здания парламента, где к собравшимся обратились представители оппозиции, в том числе пятый президент Грузии.

Саломе Зурабишвили призвала сторонников оппозиции к терпению и продолжению протеста, заявив, что даже через год после выборов «Грузинская мечта» не смогла получить легитимность на международном и местном уровнях. По её словам, будущее Грузии — это новое политическое пространство, новое общество и новые выборы. Именно это станет окончательной победой и тем, «ради чего мы стоим здесь».

Леван Цуцкиридзе призвал оппозиционно настроенных граждан выходить на акции в Тбилиси как минимум раз в неделю, заявив:

«В отставку это правительство бандитов, незаконно заключённые должны быть освобождены, а также должны состояться свободные выборы. До конца – до победы!»

На выборах 26 октября прошлого года победу, согласно данным ЦИК, с результатом в 54% голосов одержала правящая партия «Грузинская мечта», получившая большинство мест в парламенте. Четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер на выборах, заявили о фальсификации их итогов. Результаты выборов не признала и Саломе Зурабишвили. На тот момент она была президентом Грузии и продолжает считать себя таковой, поскольку считает нелегитимным избрание ветерана футбола и одного из основателей движения «Сила народа» Михаила Кавелашвили главой государства. «Грузинская мечта» утвердила его на эту должность 14 декабря 2024 года.

По данным ЦИК, места в парламенте получили: «Коалиция за перемены» – 19 мандатов, «Единство – Национальное движение» – 16 мандатов, «Сильная Грузия» – 14 мандатов и «Гахария – за Грузию» – 12 мандатов. Лишь последняя спустя год решила прекратить бойкот парламента и вернуться к парламентской деятельности.

Основные оппозиционные партии продолжают поддерживать акции протеста, которые начались сразу после прошлогодних выборов и активизировались после заявления премьера Ираклия Кобахидзе 28 ноября о приостановке евроинтеграции до конца 2028 года.

Власти поэтапно ужесточали законодательство о проведении митингов, чтобы, по их выражению, «устранить радикализм», а в ближайшем будущем планируют запретить деятельность основных оппозиционных партий, в том числе «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили. Большая часть лидеров оппозиции в настоящее время задержана по различным обвинениям.