Кобахидзе: пятая попытка устроить «майдан» провалилась

Грузинский премьер и лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что «попытка свержения власти провалилась». В этом контексте он напомнил о планах правящей силы запретить партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и ряд других оппозиционных объединений.

По словам премьера, за последние четыре года «Нацдвижение» пять раз предпринимало попытки свержения власти, организации «майдана» и внесения беспорядков в страну, на что власти «дали адекватный ответ». Он подчеркнул, что необходимо окончательно «нейтрализовать» так называемое «Коллективное Нацдвижение», чтобы в Грузии установилась «здоровая демократическая политическая система».

«У нас есть конкретная ответственность перед более чем миллионом ста тысяч избирателей — окончательно удалить эту болезнь, которую называют «Коллективным Нацдвижением», из нашей страны. Под этим подразумеваются соответствующие политические партии, иностранные агенты и экстремистские группы, действующие по указаниям и при финансировании зарубежных спецслужб», — сказал Кобахидзе.

Он также заявил, что лица, причастные к организации и участию в насильственных действиях, будут привлечены к уголовной ответственности и «строго наказаны». Комментируя прошедшие муниципальные выборы, премьер отметил «беспрецедентную поддержку» правящей партии.

Кроме того, Кобахидзе заявил, что «фактически провалилась подготовленная «глубинным государством» (Deep state) схема замены «Единого национального движения» на «Лело» и «Гахария – За Грузию». Эти две партии, не бойкотировавшие выборы, но получившие низкий результат, по его словам, «уже можно списать со счетов».

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии 4 октября. В них не участвовал ряд крупных оппозиционных сил, в том числе «Национальное движение». Часть оппозиции провела митинг в центре Тбилиси и попыталась занять президентский дворец.

В ночь на 5 октября были задержаны все члены организационного комитета акции — Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе. Им инкриминируется призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению власти, а также организация, руководство и участие в групповых актах насилия. Эти преступления предусматривают до девяти лет лишения свободы.

Глава МВД Гела Геладзе заявил журналистам, что задержания будут продолжены.