Под Киевом неизвестные обстреляли машину помощника Зеленского

В Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате был ранен водитель. Шефир не пострадал, пишет "Украинская правда".

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, нападение произошло около 10 часов утра вблизи села Лесники. Отмечается, что в машину попало 10 пуль. Сейчас на месте работают оперативно-следственные группы. Ведётся розыск стрелявших.

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая рассказала "Интерфаксу", что в водителя попали три пули.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что стреляли из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об обстоятельствах покушения, поделиться сведениями с правоохранительными органами.

Сам президент Владимир Зеленский находится сейчас в Нью-Йорке, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН и проводит переговоры с рядом мировых лидеров.

В офисе Зеленского, комментируя обстрел машины Шефира, нападение связали с "агрессивной кампанией противодействия активной политике главы государства по снижению влияния олигархов". Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал произошедшее "открытым, намеренным и крайне жёстким нападением, которое нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".